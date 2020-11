Mottar millionstøtte til juleturné

Onsdag publiserte Kulturrådet 74 nye vedtak for artister og arrangører som får enten kompensasjonsmidler eller stimuleringsmidler.

I dagens vedtak kommer det blant annet frem at Opera Bergen får 980 000 kroner til to forestillinger i Grieghallen. 1,5 millioner går til Christel Alsos juleturnè og 1,3 millioner til Mikrofonen Produksjoner og deres julekonserter i Rogaland.

Byscenen får også 1,7 millioner til 28 konserter i tiden frem mot jul.

Avslag grunnet restriksjoner i Oslo

Alsos er for tiden aktuell i jubileumssesongen av« Hver gang vi møtes» på TV 2. Julekonserten til 35-åringen skal foregå fra 1.-16. desember hvor artisten skal innom byer som Trondheim, Bergen, Oslo, Stavanger og Tromsø.

Etter Kurt Nilsen mottok over 13 millioner i støtte til sin julekonsert har det vært mye kritikk rettet mot støtteordningen.

På sin hjemmeside, skriver Kulturrådet at det var hele 17 avslag i denne runden, mange av dem fordi arrangementene det er søkt om ikke kan avholdes grunnet restriksjonene i Oslo.

Forrige uke ble det kjent at Thomas Brøndbo, broren til DDE-medlemmene Bjarne og Eskil, fikk støtte for julekonserter i hele Trøndelag. Han fikk totalt over 480.000 kroner.

DDE har tidligere fått 6 millioner kroner til en julekonsertturné med ti arrangementer i Trøndelag og ett i Oslo.

Også Bjørn Eidsvåg har skrevet på Facebook at han er svært fornøyd med Kulturrådets arbeid:

«I går søkte vi om midler fra stimuleringsordningen. I dag fikk vi tilsagn om støtte. Makan til rask saksbehandling. Nå er vi letta og glade og høstens turné med totalt 40 konserter, kan gå sin gang».

Det har så langt kommet inn 1014 søknader, med en total søkesum på 676 millioner kroner, skriver Kulturrådet på sin hjemmeside.

Stimuleringsordningen tar imot søknader frem til 1. desember, og arrangørene har full anledning til å finne nye datoer og søke på nytt, legges det til.