iX3 er BMWs andre helelektriske modell – og deres første elektriske SUV. Nå har vi fått prøve den spennende nykommeren på norske veier.

Som navnet og designet indikerer, bygger den på bestselgeren X3. Det nye er selvsagt drivlinjen. Her får du elmotor – og en batteripakke på 80 kWt (74 kWt netto kapasitet).

Takket være fokus på lavt forbruk, har den en offisiell rekkevidde på 460 kilometer. Det er bedre enn både Audi e-tron og Mercedes EQC.

Til Norge kommer iX3 i månedsskiftet mars/april – hvis alt går etter planen.

Skulle vært i Tyskland

Egentlig skulle vi vært i München og kjørt bilen allerede for noen uker siden. Men slik verden er blitt, var det selvsagt helt uaktuelt å dra på utenlandstur.

Heldigvis har BMW klar å få et par testbiler til Norge – slik at vi i stedet får et veldig tidlig møte med nykommeren på norsk jord.

Prisene starter på 571.000 kroner. Men de aller fleste vil nok gå for toppmodellen, som det er kampanjepris på nå i starten: 609.000 kroner.

Da får du alt fra panoramatak, styring av ulike funksjoner ved hjelp av gestikulering, head up display og ikke minst: Hengerfeste.

De første norske kundene kan vente seg å få bilene sine i mars/april.

Ikke 4x4

De fleste tenker kanskje at en SUV som X3, leveres med firehjulsdrift. Men det har BMW valgt å droppe på iX3. I stedet blir det bakhjulsdrift.

Med litt over 50 prosent av totalvekten på 2,2 tonn over bakakslingen, skal det i alle fall være nok trykk på bakhjula. Du slipper altså å lesse bagasjerommet fullt av sandposer.

På en digital pressekonferanse får vi vite at det heller ikke på et senere tidspunkt vil bli aktuelt med firehjulsdrift på iX3.

Mye likt

Plattformen er den samme som brukes i X3 med andre drivlinjer. Filosofien til BMW er at de ikke vil lage rene elbil-plattformer, men heller kunne sjonglere med ulike drivlinjer på samme plattform.

Det skal gi bedre fleksibilitet med tanke på produksjon og endringer i etterspørsel.

X3 er faktisk den første modellen fra BMW som leveres både med bensin- og dieselmotor og som ladbar hybrid og elbil.

Kommer mye mer

De to neste helelektriske modellene fra BMW følger allerede i neste år. I 2021 vil BMW da tilby fire vidt forskjellige elbiler; i3, iX3, i4 og iX.

Sistnevnte blir SUV-alternativet for deg som må ha firehjulsdrift. Dette er også en større og mer kostbar bil.

Etter den kommer i4 – sedanen som bygger på 4-serie. Den blir også tilgjengelig med firehjulsdrift.

I 2023 vil BMW Group tilby minst 25 ladbare modeller, hvorav minst halvparten er helelektriske.

Interiøret er godt kjent for alle som kjører BMW. Med unntak av noen blå detaljer, er det mer eller mindre helt likt det du får i en vanlig X3.

