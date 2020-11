Helsetoppen varsler stor feiring når pandemien er over

Med pandemien inne i sin åttende måned, og hvor flere byer i Norge fortsatt lever med svært strenge tiltak, er det mange som kjenner på en tretthet. Derfor er det lov å drømme seg bort til den dagen dette er over.

Det gjør også helsedirektør Bjørn Guldvog. Til TV 2 sier helsetoppen at han allerede har begynt å tenke på hvordan vi skal markere dette.

– Det er for tidlig å planlegge konkret, men jeg har drømt om og håpet at den dagen vi tar bort de siste tiltakene, blir en festdag og en dag vi kan glede oss til, sier han og legger til:

– Jeg regner med at vi tar ut i gatene, klemmer hverandre og roper: «Nå er vi fri!».

– Behov for markering

Guldvog sier at de ser at det nærmer seg, og at de positive vaksinenyhetene den siste tiden har gitt dem stor tro på at pandemien skal komme under kontroll.

– Jeg tror vi har behov for en markering. Tiltakene vil slippes opp gradvis, men når vi kommer til det siste tiltaket da kan vi ta tilbake det livet vi lengter etter, sier han.

– Hva ville du gjort på en slik dag?

– Jeg ville tatt med familien, gått ned til Karl Johan, ropt og gledet meg sammen med andre og hygget meg i sosialt samvær. Vi har en liten vei å gå, men vi har noe å glede oss til, sier Guldvog.

– Blir ikke lett

Helsedirektøren understreker altså at feiringen ikke vil foregå med det første.

– Vi må jobbe sammen fremdeles, vi må ta vare på hverandre, se hverandre og passe på at vi har sosial kontakt selv om vi ikke kan han den fysiske kontakten vi lengter etter. Jeg er håpefull om at vi kan komme oss gjennom dette på en god måte. Jeg sier ikke at det blir lett, men det er et håp litt frem i tid.

Guldvog tror både Norge og resten av verden har lært mye av koronapandemien.

– Både Norge og verden må være bedre forberedt på en fremtidig pandemi. Selv om denne pandemien er veldig alvorlig og kanskje det alvorligste vi har opplevd i vår generasjon, kan vi få pandemier som er enda verre, og det må vi være forberedt på, sier han.

Passerte 300 dødsfall

Totalt 30.388 personer har siden februar fått påvist smitte av koronaviruset i Norge, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) onsdag. 2.075.858 personer var fram til tirsdag testet for koronavirus her i landet.

Onsdag passerte vi 300 dødsfall her til lands. Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80-89 år gamle, og 53 prosent av alle døde er menn. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.