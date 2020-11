Hauge hyller Zlatan: – Det kan nesten ikke forklares

Se Napoli-Milan søndag fra kl. 20.40 på TV 2 Sport 2!

Søndag kveld er det duket for storkamp i Serie A, når det som før runden var serieleder AC Milan tar turen til et Napoli-lag som lurer tre poeng bak.

Blant dem som kan komme til å prege oppgjøret er flere skandinaver, og med norske øyne er Jens Petter Hauges inntreden i Milano åpenbart av stor interesse.

TV 2 Sporten tok en prat med bodøværingen tidligere denne uken, og Hauge er klar på at det er enorme rammer i hverdagen i den europeiske motehovedstaden.

– Det er en sinnssykt stor klubb som jeg har kommet til, og det er klart at det er mye nytt. Jeg skal bli vant til en ny hverdag og en ny struktur i ting, men det føler jeg at jeg har taklet fint. Nå kjenner jeg at det blir godt å få en periode over lang tid der jeg faktisk får vært der.

– Hvordan merker du at det er en av de største klubbene i Europa?

– Det er et sinnssykt trøkk og ramme rundt klubben, og det er utrolig mange som følger med. Sosiale medier har tatt helt av i det siste. Det er mye press utenfra, men som jeg har sagt tidligere så føler jeg at det er noe som kan passe meg bra. Jeg føler at ting ligger til rette her for at jeg skal kunne ta store steg som fotballspiller, sier 21-åringen.

Zlatan-hyllest: – Helt sinnssykt

Den åpenbare interessen rundt selve klubben er én ting, men når man samtidig er blitt lagkamerat med Zlatan Ibrahimovic, er det klart at man som ung og lovende fotballspiller må klype seg litt i armen.

– Alle som har fulgt med på fotball de siste årene har lagt merke til han Zlatan og det han har prestert. Og det han presterer nå er helt sinnssykt. Det kan nesten ikke forklares. Det å få muligheten til å trene med ham hver dag og lære så mye man kan av ham er en unik mulighet for meg, og den setter jeg utrolig stor pris på, sier Hauge.

Vi må jo også stille spørsmålet som det allerede er blitt spøkt så mye med - blant annet i TV 2-podkasten B-laget - at Hauge trolig vil få i hver eneste passiar han har med nordmenn - og særlig bodøværinger - de neste månedene og årene.

– For, korsn e han Zlatan?

– Han er utrolig viktig for den gruppen her, og setter utrolig store krav både til det som skjer i kampene og i treningsarbeidet. Han går foran som et godt eksempel, og vi kommer godt overens. Det er godt å ha noen å snakke skandinavisk med. Både han og Simon Kjær er veldig flott sånn sett, og de har hjulpet meg bra med å komme inn i denne gruppen her, sier lynvingen.

Hektiske uker: – Godt å få en sammenhengende periode

Men selv om Hauge bekrefter at han begynner å finne seg til rette i Milano, innrømmer han også at det har vært hektiske uker siden han 1. oktober signerte for klubben som har vunnet18 ligatitler og sju triumfer i den gjeveste europacupen.

– Det er blitt litt oppstykket. Jeg signerte, så spilte jeg kamp, og så var det rett på landslagssamling. Så kom jeg tilbake, så ble jeg satt fem-seks dager ut med den falske koronatesten. Så kom jeg akkurat inn i det igjen, og så drar man på en ny samling igjen. Jeg tror det blir veldig godt for meg å nå faktisk få en sammenhengende periode, forklarer han.

Storklubben vant sist ligaen i Italia så langt tilbake som i 2010/11-sesongen, men har kommet godt ut av startblokkene og ledet ligaen før denne runden.

– Det er noe på gang i Milan nå. Jeg følte at det var riktig timing på å dra til en klubb som Milan. Vi er i ferd med å skape et godt lag igjen, og det visste jeg også da jeg kom hit. Det var et lag som ikke hadde tapt på cirka 20 kamper da jeg signerte for dem, så det er klart at det skjer ting her. Det er utrolig mange gode fotballspillere, og det er mange som er i samme alder og vil opp og frem. Det gjør at treningskulturen og den prestasjonsgruppen vi har her blir veldig bra, forklarer Norges største Serie A-stjerne.

Søndag skal han potensielt i aksjon i den tøffe bortekampen mot Napoli. Da TV 2 snakket med ham onsdag, var han midt i et alternativt treningsopplegg grunnet en liten smell i internkamp på trening mandag.

Se Napoli-Milan fra kl. 20.40 på TV 2 Sport 2!