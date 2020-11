Inger Lise Rypdal (70) får tidenes overraskelse i Hver gang vi møtes

I fredagens episode av «Hver dag vi møtes - jubileum» blir det gjensyn med Inger Lise Rypdal, som var med første gang i programmet i 2015.

70-åringen var den gang sammen med Jonas Fjeld og OnklP, som også dukker opp på Vestre Kjærnes Gård nå, til Rypdals store glede.

– Det var som det bare skulle gått noen måneder. Jeg har sett OnklP noen ganger siden sist, men ikke Terje, så det var et utrolig hyggelig gjensyn med begge gutta, forteller Rypdal til TV 2.

Stor overraskelse

På slutten av programmet blir artisten hyllet av Odd Nordstoga og Silya Nymoen, og de to synger klassikeren «Nyforelsket 70 år». Da sitter hun på enden av bordet og aner fred og ingen fare om hva som skal skje like etter denne tolkningen.

– Ettersom jeg satt der jeg satt, på enden av bordet, tenkte jeg ikke at noe skulle skje meg, siden det er der alle artister som blir hyllet i programmet sitter. Plutselig hører jeg Gardemusikken som kommer bak meg, og jeg skjønte ikke hva de skulle gjøre der. Jeg hadde ikke peiling i det hele tatt, forteller hun.

SELFIE: Kulturministeren tar en selfie med Inger Lise Rypdal. Foto: Vegar Breie/TV 2

Kongens fortjenestemedalje

Det som skjer videre etter at Gardemusikken har tatt sin fanfare, er at kulturminister Abid Raja dukker opp.

– Kjære Inger Lise, dette er en ære for en kulturminister. Du har satt ditt preg på, formet og beriket norsk kulturliv siden slutten av 60-tallet. Du har truffet folks hjerter og blitt en av våre aller største. Derfor er det en ære for meg å meddele at hans majestet Kong Harald V, vil at du skal motta Kongens fortjenestmedalje, sier Abid Raja i programmet.

KONGENS FORTJENESTEMEDALJE: Kulturminister Abid Raja overrasker Inger Lise Rypdal i Hver gang vi møtes. Foto: TV 2

Beæret og stolt

Inger Lise Rypdal føyer seg dermed inn i rekken sammen med andre artister som Jahn Teigen, Mari Boine, Rune Larsen og Anita Skorgan, som har mottatt Kongens fortjenestmedalje.

Hun er svært beæret over denne utnevnelsen, og hun hadde aldri forestilt seg at hun ville ende opp med slik heder og ære, etter en over 50 år lang karriere.

– Jeg har ikke tenkt på det, for man snakker mye om musikkpriser, men å få en slik medalje blir noe annet. Jeg er veldig glad og tenker at dette blir en honnør for alt jeg har bidratt med i mange år, og jeg ser på det som et testament for det, sier hun.

BEÆRET: Inger Lise Rypdal mottar beviset på hennes utmerkelse og lange innsats som artist Foto: TV 2

Kongelig møte

Rypdal håper hun får hilst på Kongen etterhvert og kan fortelle TV 2 at det blir i så fall andre gang hun møter ham.

– Jeg traff Kongen og Dronningen engang på Chat Noir, men da var han kronprins og hun kronprinsesse. Jeg husker ikke så veldig mye, men de var der og de så en revy jeg spilte der, forteller Rypdal.

LANG KARRIERE: Inger Lise Rypdal sitter på en balkong på Grand Hotell i 1968. Foto: Aage Storløkken/Scanpix

Lang karriere

Inger Lise Rypdal blir kalt Norges første popstjerne. Hun har hatt en karriere som strekker seg over 53 år.

70-åringen en legende i norsk musikk og fikk sitt gjennombrudd i 1968 med Terje Mosnes' norske versjoner av sangene «Romeo og Julie» og «Fru Johnsen».

Hun var den dominerende kvinnelige artisten i norsk popmusikk i 1970-årene.

