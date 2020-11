Disse elleve starter for nødlandslaget mot Østerrike

Se Østerrike-Norge på tv2.no og Sumo fra kl. 19. Sendingen starter kl. 20 på TV 2.

TV 2 kan erfare at vikarierende landslagssjef Leif Gunnar Smerud starter med seks debutanter i Nations League-møtet med Østerrike onsdag.

Hele laget: Per Kristian Bråtveit - Julian Ryerson, Ruben Gabrielsen, Andreas Hanche-Olsen, Jørgen Skjelvik - Ghayas Zahid, Sondre Tronstad, Fredrik Ulvestad, Mats Møller Dæhli - Veton Berisha, Jørgen Strand Larsen.

Bråtveit, Ryerson, Gabrielsen, Hanche-Olsen, Tronstad og Strand Larsen får alle sine første kamper med flagget på brystet.

Kaptein Mats Møller Dæhli er den mest meritterte spilleren med 23 landskamper fra før. Skjelvik (7 kamper), Zahid (1 kamp), Ulvestad (3 kamper) og Berisha (4 kamper) er de andre med landslagserfaring.

Ingen av spillerne på benken – Anders Kristiansen, Daniel Granli, Andreas Vindheim, Tobias Børkeeiet, Kristoffer Askildsen, Kristian Thorstvedt og Håkon Evjen, har kamper for landslaget.

Per Kristian Bråtveit ankom Wien først onsdag, men Djurgården-keeperen går rett inn i det norske målet på bekostning av Anders Kristiansen.

Norge stiller med det såkalte «nødlandslaget» etter at Omar Elabdellaouis positive koronaprøve forrige uke satte hele den opprinnelige landslagstroppen i karantene. Det førte til at landslaget fikk reisenekt og at søndagens Nations League-oppgjør med Romania ble avlyst.