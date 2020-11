De første eksemplarene av Volvos elektriske XC40 har akkurat kommet til Norge. Dette er en bil mange kunder har ventet på – lenge.

Det er nemlig en god stund siden Volvo gikk ut med nyheten om at XC40 skulle bli deres første elbil. Og allerede før jul i fjor fikk vi en liten sniktitt på bilen, under et arrangement med pressen i Oslo.

Det er kjent at Volvo hadde over 9.000 navn på interesselisten for bilen. Nå er de altså i gang med å levere ut til kundene sine, og her er det klart at det kommer til å ta noen måneder før alle som har bestilt, får bilen sin.

Hva med de som ikke har bestilt "usett", men som ville vente til bilen var ute hos forhandlerne? De må smøre seg med tålmodighet.

Norge er prioritert

– Dersom du bestiller bil i dag, kan du regne med å få den omtrent i mai. Kundene får forventet leveringstid av Volvo-forhandlerne, forteller Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef hos den norske importøren.

– Hva vet dere om tilgangen på biler neste år?

– Vi har god tilgang på biler i 2021, Norge er et prioritert marked for Volvo, sier Trosby.

Her er elektriske XC40 på en snikvisitt i Norge, før jul i fjor.

Høy aktivitet

Likevel blir det altså såpass lang ventetid. Det forteller at Volvo har solgt svært bra av elektriske XC40 så langt, og at de også forventer at dette vil fortsette. Noen konkrete salgstall går de imidlertid ikke ut med. Akkurat det har blitt mer og mer vanlig blant bilmerkene.

– Med et halvt års ventetid, frykter dere at noen kunder går til andre merker?

– Nei, ventetiden i dag er kortere enn da vi startet salget og vi har solgt bra med biler i hele år. Det er mange som ser fram til å få bilen. Forhandlerne er nå i god gang med å levere ut biler til kundene. Det er høy aktivitet og mye positivt engasjement. Det er mange både i forhandlernettverket og blant kundene som har ventet på denne bilen, sier Trosby.

Rekkevidde på 417 kilometer, 4x4 og plass til familien: Det er faktorer som bidrar til høyt salg av elektriske XC40.

Starter på 520.000 kroner

Bilene som kommer til Norge, har elektrisk rekkevidde på inntil 417 kilometer. Startprisen er på 520.000 kroner og her er mye utstyr standard. Bilen bygger på utstyrsversjonen R-Design.

Elektriske XC40 har nøyaktig samme mål innvendig og utvendig som de øvrige XC40-modellene. Interiørplass og sittestilling er også helt likt. Batteripakken tar ikke noe av den innvendig plassen. Men bakkeklaringen er litt mindre: 17,6 centimeter, mot 21,1 centimeter på de øvrige modellene.

Elektriske XC40 har akkurat kommet til Norge, de første bilene er også registrert på norske skilter. Foto: Bilia Fornebu/Jan Inge Simonsen.

Hurtiglades med 150 kw

XC40 tilhører klassen av kompakte SUV-er. Men plassforholdene bør være tilstrekkelig for manges familiebehov. Bagasjerommet er på 414 liter, i tillegg har den en såkalt frunk foran, som rommer 31 liter.

Viktig er det også at Volvo tilbyr både hengerfeste og mulighet for takstativ. Bilen har maks hengervekt på 1.500 kilo, du kan laste 75 kilo på taket. Hengerfeste kommer for øvrig på 9.520 kroner ekstra.

Elektriske XC40 kan hurtiglades med inntil 150 kw. Det betyr at du kan gå fra 0-80 prosent batterikapasitet på 40 minutter, under perfekte forhold.

