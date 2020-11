– Edvald trengte et radikalt bytte. Det får han nå

Etter seks sesonger i NTT skal 33-åringen i 2021 sykle for det franske nivå-2-laget Total Direct Energie.

– Dette er et spennende valg. Edvald må ut av komfortsonen for å klare å løfte seg og da er jeg glad for at han ikke gikk for en komfortabel løsning som han har hatt i det siste, der alt ligger til rette med språk, miljø og lite press. Dette kommer til å bli tøft for ham i forhold til det han har vært vant med fra Sky og NTT, men jeg tror det blir bra, sier TV 2s sykkelekspert.

Siden Boasson-Hagen tok steget inn i proffverden har han syklet for engelskspråklige lag. Total Direct Energie er det Hushovd kaller et erkefransk lag. De har eksistert siden 2000 og er fast inventar i de største klassikerne og Tour de France.

– Franske lag er annerledes og har en helt annen mentalitet enn de lagene han har hatt før. Der går det i fransk rundt frokostbordet, i taktikkmøtet på lagbussen, over radiokommunikasjonen og under middagen. Det kommer de ikke til å endre på. Skal han trives så må han på kurs, selv om de selvsagt vil forsøke å hjelpe ham med å forklare ting på engelsk.

– Oui og bonjour. Det er vel det eneste, sier Boasson-Hagen om sine franskkunnskaper.

– Jeg får begynne å lære meg litt nå og kjøpe meg noen glosebøker, legger han til.

Vekker vinnerinstinktet

Han er kjent med skepsisen i det norske sykkelmiljøet til franske lag, men tror ikke det blir noe problem.

– Frankrike er en stor sykkelnasjon. De kan veldig mye, men det er klart; de holder på fransken. Jeg gleder meg til å lære meg noe nytt og starte på et nytt kapittel. Det med språket ser jeg ikke som noe stort problem.

Hushovd - som selv syklet for det franske laget Credit Agricole med stor suksess - tror dette valget vil løfte Boasson-Hagen mot gamle høyder.

– Edvald kommer til å få sykle mange spennende ritt. Total Direct Energie er også med i franske cupløp og etapperitt, der vil han få sine muligheter. Om han begynner å vinne igjen, så vil det øke selvtilliten hans. Det vil vekke vinnerinstinktet og fandenivoldskheten, som man kanskje har savnet hos ham de siste årene. Utøvere som kommer inn i det vante stagnerer fort i utviklingen. Da trenger du et radikalt bytte. Det får han nå.

- Vil få se ham i Tour de France

Edvald Boasson-Hagen har nettopp gjennomført en sesong uten seier. Den forrige kom i 2019. Hushovd tror imidlertid at han fortsatt har det i seg å kunne vinne store ritt.

– Den fysiske biten er på plass. Edvald er en type som trener bra og som er motivert, og som er lysten på å legge ned det harde arbeidet som trengs for å være på et høyt nivå. Men det er de små detaljene som avgjør om man klarer å vinne. De kan komme på plass nå. Han kan enten «stønne og offe» seg over franskmennene og at de er «dumme», eller han kan snu på det og virkelig ta tak, og begynne å vinne sykkelløp igjen.

Selv om ikke Total Direct Energie er et World Tour-lag kjører de likevel mange av de største rittene. Hushovd tror ikke dette lagbyttet vil endre mye på det vante programmet til Boasson-Hagen. Det betyr at han vil få kjøre de største klassikerne, kanskje bortsett fra Milano-Sanremo, samt at vi også vil få se ham i Tour de France.

– Nå kommer han inn i samme lag som Niki Terpstra. Dette er to ryttere som er ganske like, men det tror jeg bare er en fordel. De kan spille på hverandre i ritt som Flandern Rundt og Paris-Roubaix. Terpstra kan skli avgårde i brudd 5-6 mil før mål, så kan Edvald sitte i ro bak og gjøre seg klar for en spurt, eller gå avgårde i neste angrep. Dette er dermed en fin duo å ha i samme lag, så får vi håpe at de finner tonen og et godt samarbeid.

Press på å levere

TV 2s sykkelekspert er glad for at Boasson-Hagen fant seg et lag i et tøft marked. Mange ryttere står uten kontrakt for neste sesong etter at mange arbeidsgivere har skrudd igjen de økonomiske kranene.

– Dette var nok det eneste reelle valget han hadde. Og da tok han naturligvis det. Jeg tror ikke en type som Edvald ville orket å kjøre på minimumslønn, 50.000 euro i året. Her får han garantert ikke så godt betalt som han har vært vant til, men han kommer likevel inn med et stort navn. Det betyr press på å levere resultater. Men samtidig er det en grunn til at han kun har signert for ett år. Det er nok fordi han ikke er fornøyd med lønnen. Så han tenker nok at han vil bruke denne muligheten til å kjøre inn noen gode resultater for så å finne seg et nytt lag neste år der han kan få en enda bedre kontrakt.

Boasson-Hagen forteller at interessen var tilstede fra flere lag, men at det enten ikke var plass i ryttertroppene eller budsjett til å hente ham.

– Gikk du etter pengene?

– Jeg gikk etter det som virket best på alle mulige områder.

– Og da er det også cash som gjelder?

– Man må jo ha en jobb der man kan tjene penger. Jeg kunne gått et annet sted på minimumslønn. Her fikk jeg litt mer, men det var ikke derfor jeg valgte dem. Total Direct Energie er et godt lag som jeg ser frem til å sykle for neste år.