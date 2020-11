Teknologieksperten gikk i nettsvindlernes felle – slik unngår du å bli lurt

Black Week, julehandel og korona fører til veldig mye handel på nett. Da er det også høytid for smarte svindlere, noe teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen fikk erfare.

– Timingen var perfekt, forteller Nygård-Hansen til God morgen Norge.

– Jeg ventet en pakke, og fikk en e-post der det sto at jeg måtte betale et lite gebyr for å få pakken. Jeg hadde veldig lyst på den pakken, så jeg gjorde det man ikke skal. Jeg klikket på meldingen og linken fra det jeg trodde var fra posten. Der fylte jeg ut all informasjon.

«Se hele intervjuet øverst i saken!»

Ga all informasjon

Nygård-Hansen fylte ut privat informasjon som navn, adresse, kontonummer og cvc-koden.

– Jeg klikka på lenken og trykket betal, men så skjedde det ikke noe. Jeg gjorde det samme igjen, men det skjedde fremdeles ikke noe. Jeg lurte på hva det var, så kikka jeg på nettadressen og den passa ikke med posten sin adresse. Da skjønte jeg fort at jeg hadde gitt all informasjon til noen jeg ikke kjente og ringte banken med én gang for å sperre kortet.

Når selv en teknologiekspert kan gå i fella, så betyr det at nettsvindlerne stadig finner nye og smartere metoder for å lure folk.

– Den mailen traff på alle parametere, så all fornuft ble kastet over bord, sier Nygård-Hansen.

– Beløpet var lavt, bare 19 kroner, og var markert med et covid-gebyr og det kunne stemme, for pakken var fra utlandet. Tidsmessig traff det også, for akkurat da venta jeg på en pakke.

Hvordan unngå svindel

Hans-Petter Nygård-Hansen advarer andre mot å falle for svindel.

– Nå når vi sitter inne, og det i tillegg er Black Week og desembermåned, så øker sannsynligheten for at vi venter på en pakke som vi er stressa på å hente. Man kan ikke beskytte seg totalt, men man må ha en økt grad av sikkerhetshygiene, altså å ikke falle for fristelsen.

Tidligere var det Nigeria-brev og bitcoins, men nå er svindelen smartere og mer variert.

– Man kan også få e-poster fra nettbutikker med tilbud som får deg til å klikke på lenken og kommer inn på en nesten identisk nettbutikk med den du skal handle hos. Alt går gjennom, og man oppdager svindelen først når pakken aldri kommer, sier teknologieksperten, som avslutter med noen gode råd:

– Sjekk e-post adressene, sjekk nettadressen og ikke klikk på lenker.