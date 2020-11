Mopedforhandler beklager chat-meldinger til 17 år gamle Magnus

– Det er ikke kjekt å få stygge meldinger tilbake når du spør om hjelp med mopeden, sier Magnus Berg fra Hafrsfjord i Stavanger.

Mamma Eli Kristensen er enig.

– Når man får så useriøse svar på en henvendelse, så tenker man jo at her er det ikke hjelp å få. Og da hadde vi allerede hatt såpass mye trøbbel med mopeden, at vi ønsket å heve kjøpet.

Se meldingene lenger ned, og ikke minst hvordan Motor-shop forklarer dem i videoen over.

UVENTEDE SVAR. Eli og Magnus fikk ikke de svarene de forventet da de ba om hjelp fra Motor-Shop. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg.

Stadige problemer

På dette tidspunktet hadde nemlig mopeden allerede vært to ganger inne til service hos Motor-Shop, for å få ordnet opp i problemene som stadig vendte tilbake.

Se TV 2 hjelper deg gratis på Sumo.

– Jeg har hatt problemer med å starte den nesten helt siden den var ny. Og når den først starter, rykker den når jeg kjører og kan dø når jeg stopper opp foran fotgjengerfelt eller på rødt lys, forteller Magnus.

Første gang Eli og Magnus leverte mopeden til Motor-Shop, fungerte den en stund. Da problemene kom tilbake og mopeden igjen ble levert til reparasjon, var det ingen ansatte til stede i Stavanger.

– Da var det en annen mann som forsøkte å hjelpe oss. Vi fikk inntrykk av at han ikke jobbet for Motor-Shop, men var en kamerat av han vi hadde kjøpt mopeden av, forteller Eli.

Overraskende chat-meldinger

Og siden problemene nok en gang kom tilbake, tok Magnus kontakt på Motor-Shops Messenger-chat for å spørre hva han burde gjøre. Der fikk han klare beskjeder:

DIGITAL KUNDESERVICE. Rene ord for pengene fra Motor-Shop. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg. Grafikk: Eli Gundersen/TV 2 hjelper deg.

Rett til å heve

Forbrukerrådet understreker at en forhandler i utgangspunktet bare har to forsøk på å reparere de samme feilene.

– Hvis feilen oppstår for tredje gang, og det er en mer betydelig feil – for eksempel ved mopedens kjøreegenskaper – vil man ha rett på å heve kjøpet og få pengene sine tilbake, påpeker jurist Caroline Skårderud.

Italiensk eller kinesisk?

I tillegg til kjøre- og startproblemene, er det mer som er rart med mopeden Magnus kjøpte høsten 2019. Den ble solgt under navnet Garelli Rozzo, og Garelli er et gammelt italiensk merke, som feiret hundreårsjubileum i fjor. Gjennom årene har de produsert mange klassiske mopeder og motorsykler.

Men på rammenummeret og i vognkortet står det noe helt annet. Her er det plutselig en kinesisk moped av merket Jiajue Matador.

– Dette er helt vanlig, skriver Motor-Shop i en mail til moren.

Motorsykkelimportørenes Forbund, som organiserer 90 prosent av bransjen, er ikke enig.

– Jeg har i mine tretten år i forbundet ikke hørt om at man selger et produkt som merkenavnet til noe helt annet. Det virker veldig merkelig å selge et kinaprodukt under navnet til et gammelt italiensk varemerke, slår forbundssekretær Arve Lønnum fast.

– Litt uoversiktlig

Motor-Shop nekter å heve kjøpet, så TV 2 hjelper deg blir med Eli og Magnus til selskapets lokaler i Stavanger, der vi møter daglig leder Benjamin Hall og etter hvert også hans medarbeider Don.

HØY TEMPERATUR. Det ble ivrig diskusjon da Eli og Magnus møtte daglig leder Benjamin Hall i Motor-Shop (til høyre) og hans medarbeider Don. Foto: TV 2 hjelper deg/Glenn Aaseby.

Se hele møtet med Motor-Shop i videoen øverst i saken.

Under intervjuet hevder Motor-Shop vekselvis at problemene kan skyldes brukerfeil eller at det kan ha vært to forskjellige feil med mopeden.

– Det blir jo vanskelig når dere ikke vet hva som ble gjort andre gang, da det var en som ikke var ansatt som fikset mopeden. Da er det jo ingen som kan svare på hva som er blitt gjort, undrer Eli.

– Da lå alt helt dødt på grunn av koronasituasjonen, så jeg hadde ikke noe særlig oversikt og måtte bare prøve å gjøre mitt beste. Jeg syns jo selvfølgelig det har vært mye greier og litt uoversiktlig, medgir Benjamin Hall, som heller ikke har noe svar på hvordan han kan dokumentere at Magnus har brukt mopeden feil gjennom perioden han har hatt den.

Gir tidligere ansatt ansvaret

Om tilbakemeldingene Magnus fikk på Messenger-chaten, beklager Hall disse, og sier at de ble sendt av en ansatt som ikke lenger jobber for selskapet.

– Du kan ikke behandle mennesker på den måten der, det har jeg tatt opp med han. Han hadde jobben i en uke.

Solgte navnet tilbake

Vi spør også om dette virkelig er en italiensk moped, slik Magnus og Eli mener de fikk beskjed om i butikken.

– Det er ingen som har sagt at det er en italiensk moped. Garelli var et norskregistrert varemerke og har ingenting med Italia å gjøre i det hele tatt.

– Men hvorfor valgte dere å kalle mopeden for Garelli, som er et ekte italiensk merkenavn?

– Garelli sto åpent i Norge. Vi syns det var et veldig flott navn og valgte å registrere det i Norge. Men nå er dette en sak vi er ferdige med – Garelli-merket er solgt tilbake til de italienske som opprettet Garelli først, sier Hall.

Bestemmer seg til slutt

Men Magnus og Eli vil jo fortsatt heve kjøpet. Etter en halvtimes prat med sin medarbeider på bakrommet, kommer Benjamin Hall til slutt frem til et svar.

– Det er vanskelig å konkludere med noe, men i og med at situasjonen er som den er, så velger jeg å bare heve kjøpet. Så får jeg bare beklage at dere har opplevd situasjonen sånn som dere har opplevd den.