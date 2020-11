Overdosedødsfallene i Tromsø: Nå er analysene klare

Politiets undersøkelser viser at Fentanyl ikke kan knyttes til siste tids overdosedødsfall i Troms politidistrikt.

Tre menn i 20-årene har dødd som følge av overdose i Tromsø den siste tiden. Det fikk politiet og flere organisasjoner til å slå alarm om mulige falske medisiner i omløp.

De tre personene ble funnet på privatadresser. Dødsfallene skal ha skjedd som følge av en kombinasjon av alkohol og pillebruk, og politiet gjorde beslag som satte de tre dødsfallene i sammenheng.

– Vår største bekymring er om tablettene inneholder Fentanyl, men det kan vi ikke per nå fastslå, sa etterforskningsleder i Troms politidistrikt, Yngve Myrvoll, til TV 2.

Nå har Kripos analysert pillene.

– Ikke uventede funn

Politiet har uttalt at Ksalol har spredt seg til hele Troms politidistrikt den siste tiden. Det har samme virkestoffer som mer kjente Xanol og Xanax. Politiets største bekymring var at Ksalol-pillene inneholder Fentanyl. Det er et legemiddel som er 50-100 ganger sterkere enn morfin.

Undersøkelsene viser imidlertid at Fentanyl ikke kan knyttes til overdosedødsfallene.

I flere saker er det høye doser eller blanding av medikamenter som antas å være dødsårsaken, mener politiet.

– Ksalol-tabletter er noe Kripos får inn til analyse fra ulike deler av landet nesten daglig. Det er så langt ikke gjort uventede funn i disse beslagene, sier Yngve Myrvoll, leder ved felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt, i en pressemelding.

Syv overdosedødsfall

I Troms politidistrikt har det i år vært syv antatte overdosedødsfall.

I sakene har politiet funnet spor av flere ulike typer tabletter og andre narkotiske stoffer hos de avdøde.

– Politiet vil fortsatt advare mot blandingsmisbruk og inntak av medikamenter som omsettes illegalt, sier Myrvoll.