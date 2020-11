Martin Johnsrud Sundby er vraket fra landslaget etter tolv år, men det mangler ikke på ambisjoner hos veteranen før sesongstart på Beitostølen.

Målet er å gå seg inn på laget som går åpningen i verdenscupen i Ruka.

– Hva må til for å komme dit?

– Nummer én er å gå fort her på lørdag og søndag. Han må gå svinfort her. Som alltid er de første skirennene her forbeholdt elitelandslagsutøvere, og det er noe jeg kommer til å stå for så lenge jeg er sjef. Sånn har det alltid vært, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til TV 2.

Nossum mener Sundby må være med i seierskampen om en billett til finske Ruka skal være aktuelt.

– Det må være et internasjonalt snitt over det du gjør her. Vinner du på Beitostølen, er det et høyt internasjonalt snitt over det du gjør. Det holder ikke å gå høvelig greit og være oppi der, sier han.

– Han er i angrepsposisjon

Sundby har satt seg som mål å få gå tre distanser i VM i Oberstdorf denne vinteren. Som regjerende verdensmester har han allerede 15-kilometeren.

– Først og fremst er jeg ekstremt glad for at Martin er offensiv og har lyst til å gå mange skirenn. Han er ikke en gammel dinosaur som har lagt seg ned for å dø. Han er i angrepsposisjon, og det er jeg veldig glad for, sier landslagstrener Nossum, og fortsetter:

– Han skal til VM og gå 15-kilometeren, og han ønsker å være aktuell for andre distanser. Med hans merittliste på både tre- og femmil er han på ingen måte uaktuell. Så er det en del skiløpere han må slåss med om de plassene.

Sundby mener landslagsvrakingen har gjort godt for motivasjonen.

– Jeg har kommet meg unna en runddans hvor jeg ikke utviklet meg mer i. Så er spørsmålet om jeg har klart det med å være utenfor landslaget. Men situasjonen gir jo en inspirasjon, det være på utsiden, være outsider. Du må iallfall være dyktigere på motivasjonsarbeid når du skal forsvare noe enn når du skal angripe. Så på dette området er det åpenbart en mer behagelig posisjon å være i. Og jeg trives bra – og jeg trives også veldig godt med å gå gode skirenn. Jeg er spent, men spent på en god måte, sa Martin Johnsrud Sundby i et intervju med TV 2 denne uken.

– Det finnes muligheter

Det er fortsatt to ledige plasser på Ruka-laget neste helg. Didrik Tønseth og Martin Løwstrøm Nyenget er to av løperne som ikke tatt ut.

– Er det bare et spill for galleriet, og så blir de to tatt ut?

– Nei, du har også Finn Hågen Krogh og Sindre Bjørnestad Skar som ennå ikke er tatt ut. Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg kom inn på dette viset for noen år siden, så det finnes muligheter, men alt starter med å gå veldig, veldig fort her. Så er det selvfølgelig også eliteløpere som ikke er i form eller er skadet, og de sender vi ikke på verdenscup. De må være i vater. Så det finnes muligheter, men de som er utenfor må vise veldig, veldig god form, og det håper jeg Sundby er i, sier Nossum.

Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Håvard Taugbøl og Erik Valnes er de som foreløpig er tatt ut på det norske laget til Ruka.