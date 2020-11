Hurtigruten har ansatt ny smittevernekspert

Ørjan Olsvik, som er professor i medisinsk mikrobiologi ved UiT Norges arktiske universitet, har blitt ansatt som smittevernekspert for selskapet.

Olsvik har i mer enn et tiår vært ansatt ved det anerkjente US Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) og har vært tilknyttet Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdensbanken.

Olsvik har bred erfaring fra bekjempelse av smitteutbrudd på cruiseskip.

– Vi er stolte av å forsterke det medisinske apparatet vårt gjennom å knytte oss til en slik autoritet på smittevern. Sikkerheten til gjester og mannskap om bord, og til samarbeidspartnere og folk i alle havnene vi besøker, skal alltid være Hurtigrutens øverste prioritet, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i en pressemelding.

Hurtigruten fikk stryk i håndteringen av koronautbruddet i juli i en granskningsrapport. En kokk vurderte reglene om karantene, ikke en jurist, kom det blant annet fram.