«Fram med Økland, Brusveen og Pacino. Dette er klisjeenes aften»

Se Østerrike-Norge på tv2.no og Sumo fra kl. 19. Sendingen starter kl. 20 på TV 2.

I kveld har 18 norske gutter sjansen til å gjøre det samme.

For man trenger ikke gå veldig langt tilbake i fotballens historibøker for å finne et norsk b-lag i fotballen som leverte varene.

I gamle dager hadde ikke proffene lov til å delta i OL. Så de såkalte OL-landslagene var regnet som b-lag der våre nest beste menn fikk sjansen.

I 1979 sørget Arne Larsen Økland for at en gjeng med norske amatører slo Tyskland 1–0 og kvalifiserte seg til OL i Moskva i 1980. Det var enormt stort, og jeg glemmer aldri Bjørge Lilleliens skrik ut av den sølvblanke FM-radioen hjemme på kjøkkenet.

– Kamerat Bresjnev, her kommer vi!

Bragden falmet dessverre litt da Norge året etter valgte å boikotte lekene i Sovjetunionen. Men scoringen sikret Økland en proffkontrakt med Bayer Leverkusen – og flere av spillerne på laget fikk kamper på a-landslaget utover 80-tallet.

For samme hva man sier – det er noe psykologisk befriende å få lov til å prestere uten å ha for store forventninger på skuldrene sine. Det gjelder for alt i livet.

Med våre aller beste menn på banen har Norge tapt ALT av avgjørende kamper de siste 20 årene. Så her har nødgutta ALT å vinne.

Selv om de 18 utvalgte i Wien er gode fotballspillere, ble de likevel vurdert som litt for dårlig til den første troppen. Så jeg håper inderlig at disse gutta bruker det som motivasjon for å vise at Lars Lagerbäck tok feil.

For:

Historien har lært oss at det ikke betyr at de kommer til å prestere dårligere enn de som opprinnelig var på laget.

I 1960 var langrennslegenden Håkon Brusveen utelatt da Norge offentliggjorde sin tropp til OL i Squaw Valley. Uttaket var omstridt, så Aftenpostens journalist Sverre Fodstad bestemte seg for å gå helt til topps for å utfordre uttaket. Reporteren ringte slottet, og ba Kong Olav V om en kommentar til vrakingen. Via sin kabinettsekretær kom svaret raskt fra Kongen. I telegrams form, som seg hør og bør.

– Jeg ser gjerne at Brusveen blir med til Squaw Valley. Kong Olav V

– Jeg ser gjerne at Brusveen blir med til Squaw Valley.

Siden Kongen befaler, ble uttaket omgjort. Brusveen fikk gå i OL.

Selvsagt fikk han det.

Og han takket for tilliten med å ta gull på 15 kilometeren.

Nå har nødlandslaget sjansen til å ta en «Brusveen». Dramaet rundt denne kampen har vært som en Hollywood-film. Derfor vil en seier i Wien skrive våre utvalgte inn i fotballhistorien med gullskrift.

Mange av oss har sett filmen «Any given sunday» med Al Pacino i hovedrollen.

Har du ikke sett den, så klikk deg inn på lenken her.

Tusenvis av idrettsfolk bruker denne filmscenen som inspirasjon før de skal ut å prestere.

Og selv om jeg tviler på at Leif Gunnar Smerud kommer til å levere som Pacino i garderoben, så er dagen i dag øyeblikket for å hente fram noen av de ikoniske frasene fra filmen.

Så kjære Mads, og kjære Ruben! Gå inn på YouTube og sug det inn.

– Gutter. Vi er i helvete nå. Vi kan bli her å la dem banke livskiten ut av oss. Eller – vi kan kjempe oss tilbake. Ut i lyset. Vi kan klatre oss bort fra Helvete, en tomme av gangen.

Dette er nemlig klisjeenes aften. Norske gutter stiller opp for landet sitt, fordi de er stolte av å spille fotball med flagget på brystet. At kampen burde vært avlyst endrer ikke på det. Heller tvert imot.

For nå står de der. Kampen skal spilles. Og guttene går ikke bare ut for å vinne for sine kamerater i karantene.

De går ut for å vinne for hele landet.

Uansett hvordan det går. Personlig må jeg helt tilbake til kjøkkenbordet hjemme hos mor i 1979 for å finne sist gang jeg kjente en slik følelse av stolthet rundt landslaget vårt. For i dag handler det om det aller mest grunnleggende i idretten.

Kong Olav er borte. Bjørge Lillelien er borte. Bresjnev er borte.

Men idrettsgleden er mer levende enn noen gang.