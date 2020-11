23 år etter Gabriels forsvinning, mottar familien et brev som forandrer alt

Gabriel Nagy (46) er ute for å gjøre noen ærender. Han nærmer seg slutten av handlelisten da han ringer hjem til kona Pamela. Tobarnsfaren varsler om at han snart kommer hjem, og lurer på om hun kan stelle i stand en god lunsj.

Hjemme sitter Pamela. Hun titter stadig utålmodig bort på klokken. Lunsjen på spisebordet har blitt kald.

46-åringen kommer aldri hjem den dagen.

Det skal gå 23 år før familien får svar på hvorfor Gabriel forsvant sporløst etter handleturen.

Familiefar

Gabriel Nagy blir født i Tyskland, men flytter som ung gutt til verdensbyen Sydney i Australia, hvor familien etablerer seg.

Gabriel tar seg ofte av sin syke mor, da faren jobber lange arbeidsdager. Etter hvert som årene går møter han Pamela, og sammen starter de sin egen, lille familie. Han bestemmer seg for å være mer tilstede enn det hans egen pappa var.

Sammen får de sønnen Stephen og datteren Jennifer.

Gabriel forsørger familien gjennom jobben som butikkmontør. Han drømmer om en ny karrierevei, og tar studier ved siden av fulltidsjobben og rollen som tobarnsfar. Han ønsker å bli regnskapsfører.

Kalenderen viser 21. januar 1987. Gabriel er i byen for å gjøre noen ærender. Klokken nærmer seg lunsjtider, og han finner en telefon og slår nummeret til kona Pamela. De blir enige om å spise sammen, og Gabriel setter seg i bilen for å kjøre hjem til familien.

Pamela sitter klar med maten. Timene går, men bilen til Gabriel dukker aldri opp i oppkjørselen. Hun begynner å urolige seg. Kan noe ha skjedd med ektemannen?

Hun slår nummeret til politiet. Gabriel ville aldri dratt noe sted uten å si ifra.

Dagen etter blir familiens bil funnet i grøftekanten. Den er nesten ugjenkjennelig og det er tydelig at bilen har stått i brann.

Men hvor er Gabriel?

Politiet står uten ledetråder, og det eneste familien kan gjøre er å henge opp savnet-plakater og håpe på en snar oppklaring.

Det siste sporet

Det skal gå hele to uker før politiet finner spor etter familiefaren. I en bank i kystbyen Newcastle, om lag 170 kilometer nord for storbyen Sydney, har noen tatt ut penger fra Gabriels bankkonto.

Det tennes et håp hos familien, men etter hvert som tiden går slukker det lille lysglimtet de klamrer seg til.

Det kommer ingen flere livstegn fra Gabriel. Han er som sunket i jorden. Hjemme sitter kona Pamela, Jennifer (9) og Stephen (11) i sorg. På politistasjonen river etterforskeren Georgia Robinson seg i håret.

SISTE SPOR: To uker etter forsvinningen i Sydney, tok Gabriel ut penger i Newcastle. Foto: Google Maps

Uker, måneder og år går. For ni år gamle Jennifer er det vanskelig å stå opp om morgenen. Pappa Gabriel var hele hennes verden.

«Det var veldig traumatisk for oss alle. Det påvirket meg emosjonelt. Folk spurte stadig hvor faren min var. Det ble for mye, det var smertefullt. Ingen kunne svare på hvorfor en kjærlig og elsket far plutselig forsvant», sa Jennifer til The Courier Mail i 2012.

Familien på tre flytter fra Sydney og bosetter seg i Queensland. De lar det gamle telefonnummeret stå igjen i telefonkatalogen – i tilfelle Gabriel en dag skulle finne det for godt å ringe.

Sjokkvendingen

23 år har gått. Året er 2010, og om kun få uker skal Gabriel offisielt bli erklært død. Barna som i 1987 var henholdsvis ni og elleve år gamle, har nå blitt voksne.

Etterforskeren Georgia Robinson har jobbet med saken de siste ti årene. Gabriels offisielle død nærmer seg, og hun bestemmer seg for å prøve å nøste opp i forsvinningen én gang til.

Hun gjør søk i Australias offentlige registre, og plutselig lyser navnet som har hjemsøkt Robinson i mange, mange år opp på skjermen foran henne.

173 MIL: Etter 23 år ble Gabriel funnet i byen Mackay. Foto: Google Maps

En person ved navn Gabriel Nagy har nylig vært gjennom en øye-operasjon på et sykehus i byen Mackay, hele 173 mil fra Sydney. Politietterforskeren slår telefonnummeret som står oppgitt, og en mann svarer i den andre enden.

Han forteller at han går under navnet Ron Saunders. Navnet adopterte han da han var på Saunders Beach, nord for Mackay i Queensland.

«Jeg har levd under et pseudonym i lang tid, men jeg har fått vage minner om mitt egentlige navn den siste tiden. Ting har sakt men sikkert kommet tilbake.»

Bodde på gata

Vi går tilbake til 21. januar 1987. Tobarnsfaren er i byen og gjør ærender. Han nærmer seg slutten av handlelisten da han ringer hjem til kona Pamela. Gabriel spør om hun kan ordne en lunsj til han er tilbake.

På vei hjem krasjer bilen han sitter i. På mirakuløst vis karrer han seg vekk fra det brennende vraket, og kommer seg unna.

Han har pådratt seg et alvorlig hukommelsestap. Gabriels første minner etter ulykken er i Newcastle, da han forstår at han blør kraftig fra hodet. Hvordan han kom seg dit vites ikke.

Det eneste som er sikkert er at alle hans foregående leveår ikke finnes i minnet lenger.

Også i tiden etter ulykken sliter han med hukommelsen, men Gabriel husker å ha arbeidet på en gård i Rockhampton. Han har til tider vært uten tak over hodet, sovet gatelangs og på stranden – og vært mannskap på fiskebåter.

I byen Mackay møter han pastoren Barry Hayhoe, som bestemmer seg for å hjelpe den tidligere familiefaren. Han tilbyr Gabriel tak over hodet og jobb som vaktmester i menigheten Rivers of Life. Pastoren hjelper også Gabriel med å skaffe et medisinkort i hans «gamle» navn, da han trengte øyeoperasjonen.

Slik ble Gabriel Nagy funnet i det offentlige registeret.

Møtes ansikt til ansikt

Etterforsker Robinson ringer nummeret som står oppført, og kommer i kontakt med Gabriel. Hun informerer familien Nagy om at Gabriel er i live.

Robinson flyr til Mackay og får endelig se mannen hun har jaktet på det siste tiåret.

«Det første hun sier er: Du har ikke drept noen, og du er ikke ettersøkt av politiet. Du er en savnet person, og det er ikke en ugjerning», har Gabriel senere forklart.

Robinson stiller ham spørsmål og viser frem bilder av familien. Gabriel har siden fortalt at det var som i en tegneserie, hvor lyspærer plutselig dukker opp over folks hoder.

«Hun hadde med seg et brev fra Jennifer, et fra Pam og et fra faren min og hans kone.»

Den kvelden setter Gabriel seg ned og skriver det lengste brevet han noen gang har forfattet. Gjennom syv og en halv side skribler han ned det han kan huske fra de siste 23 årene.

«Hei, pappa »

Tre dager senere plinger det i Gabriels mobiltelefon. Det er en sms fra datteren Jenny, som nå er 32 år gammel.

På displayet for ham står det «Hei, pappa». Gabriel begynner å gråte. Videre har datteren skrevet at hun har lest brevet, og at hun fortsatt elsker ham. Samme kveld ringer Pamela, og ifølge Gabriel snakker de helt til mobilen tømmes for strøm.

To uker senere står Gabriel og venter spent i velkomsthallen på Mackay Airport. I hånden holder han en stor bukett med blomster. Han får øye på datteren Jennifer som han ikke har sett siden hun var ni år gammel.

«Det føltes som om alt gikk i sakte film. Vi løp mot hverandre på flyplassen med åpne armer», sier Jennifer.

Til den australske avisa The Courier Mail, fortalte hun i 2012 at hun ville å stå frem med historien for å gi håp til andre som savner et familiemedlem.

Jennifer tror faren utviklet Dissociative Fugue, på norsk kalt dissosiativ «fugue». Ifølge Store medisinske leksikon er dette en psykisk forstyrrelse og en «tåketilstand» der personer foretar seg tilsynelatende normale, fornuftige handlinger, men siden ikke kan huske noe av det som har skjedd.

Gabriel ble boende i byen Mackay, men har beholdt kontakten med sin gamle familie.

