"Green Deal for Europe" er den nye EU-kommisjonens skisse til hvordan EU kan bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050.

Transport, og dermed bilindustrien, er en viktig del av planen. Dette står for en høy andel av klimagassutslippene.

En del av pakken for å minske utslipp og gjøre bilparken mer miljøvennlig, er nye og strengere utslippskrav.

Fram til nå er det Euro 6 som har vært gjeldende for typegodkjenning av personbiler.

Men i 2021 skal en ny standard for typegodkjenning vedtas. Euro 7. Og den ligger an til å bli svært streng ...

Dramatisk skjerpede krav

Euro 7 skal gjelde fra 2025. EU-kommisjonen har hentet inn anbefalinger fra et ekspertpanel, Advisory Group on Vehicle Emission Standards (AGVES), som foreslår harde innstramminger, skriver motor.no.

Her er noen av punktene:

- Nye kjøretøy skal slippe ut maksimalt 30 mg NOX per kilometer

- CO2-utslipp reduseres til 100-300 mg/km

– Målinger i reell trafikk (RDE, eller Real Drive Emissions) vil få strammet inn standardene kraftig og ingen unntak skal lenger godtas.

– Vil forby biler med forbrenningsmotor

Totalpakken ligger an til å skape en nærmest umulig situasjon for diesel og bensinbiler. Den tyske bilindustrien (VDA) advarer mot forslaget – og mener det kan bety en slutt for bensin- og dieselbiler raskere enn noen hadde ventet seg.

– Med innføringen av den planlagte Euro 7-standarden vil EU-kommisjonen de facto forby biler med forbrenningsmotorer fra 2025, sier Hildegard Müller, president i VDA, til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Går mot elektrifisering

De siste årene har flere storbyer i Europa lagt strenge restriksjoner og enkelte steder forbud mot diesel- og bensinbiler.

I tiden framover, med nye utslippskrav og bedre utbygd infrastruktur for elbiler, vil dette bare bli mer omfattende.

Likevel er det fortsatt langt igjen, før Europa kan belage seg på en ren elektrisk bilpark.

Norge i tet

Norge er på mange måter lokomotivet i en overgang til elbiler. Her vil disse for første gang stå over 50 prosent av nybilsalget i 2020.

Likevel har de fleste innsett at det er urealistisk å nå målet om at alle nybiler skal være elektriske i 2025. Til det ligger vi for langt bak skjema.

Norsk Elbilforening og NAF advarer blant annet mot å innføre moms eller avgifter på elbiler de neste årene. Det er ingen tvil om at lav pris har vært et svært viktig argument for mange som velger å kjøpe elbil.

