Milan-Hauge tilbake i Italia: – Alle, inkludert meg selv, trodde jeg hadde hatt korona

Se Østerrike-Norge på TV 2 og Sumo onsdag fra 19.00 på tv2.no og 20.00 på TV 2!

Det norske «nødlandslaget» forbereder seg til kamp mot Østerrike i kveld, i det som er avslutningen på landslagsåret 2020 og denne versjonen av Nations League.

Samtidig har spillerne som var i den opprinnelige troppen har returnert til sine hjemland og klubber.

En av dem er Jens Petter Hauge, som er tilbake i Milano. Han har vanskelig for å forstå avgjørelsen som ble gjort der norske myndigheter stanset norsk kamp i Romania søndag kveld.

– Jeg skjønner ikke så mye av den. Jeg synes ikke det gir mening at ikke vi skulle få lov til å gå på det chartrede flyet til Romania, og heller bli sendt på rutefly hjem. Det henger ikke på greip, synes i hvert fall jeg. At de velger å avlyse kampen i Norge kan vi forstå, for det skjer på norsk jord, men jeg synes ikke det hadde vært noe problem om vi hadde reist ut av landet med den charteren. Det var veldig få av oss som skulle tilbake til Norge uansett, sier 21-åringen til TV 2.

Selv vendte han tilbake til Italia via rutefly.

– Det gir ikke så mye mening når man ifølge Norge kan smitte andre, fortsetter Milan-spilleren.

Det har vært en del kritikk fra enkelte som mener at fotballen må ha mer forståelse for at de også må ta et samfunnsansvar, og at deres idrett ikke er den eneste idretten som har ofret mye. Allikevel mener Hauge at fotballens måte å takle det på har vært beviselig god.

– Vi i fotballen skjønner også situasjonen og hvordan ståa er i verden, men folk må huske på at vi har levd i ganske streng karantene siden februar/mars. Vi treffer lite folk, skal vi til kamp i Bodø så går man med munnbind. Vi har tatt alle forholdsregler man kan og skal ta. Det synes jeg også tallene som viser hvor lite smitte det har vært i fotballen i Norge viser, sier Hauge, og fortsetter:

– Det burde vært gjort et unntak for dem i Norge, som det er gjort i alle andre land. Spesielt når regjeringen og myndighetene har godtatt den løsningen UEFA kommer med. Da virker det litt dumt å skulle totalt endre på det når vi får ett positivt tilfelle.

Ikke smittet - derfor ikke på «nødlandslaget»

Da det først ble snakket om et «nødlandslag» i helgen, gikk rapportene på at Hauge kunne være med, fordi han allerede hadde hatt koronasmitte tidligere i høst. Det viste seg imidlertid at han ikke ble med, på grunn av at den positive prøven han hadde avlagt var såkalt «falsk positiv» - han hadde ikke hatt den faktiske smitten.

– Alle, inkludert meg selv, trodde jeg hadde hatt korona, men nå viste de testene som ble gjort at jeg ikke har vært smittet. Så da er jeg ikke immun mot viruset og kunne fortsatt smittet andre.

– Var det en antistoff test som avslørte det?

– Ja. Man vet jo ikke om jeg hadde spilt den kampen selv om jeg kunne det, men det er i hvert fall begrunnelsen, sier Hauge.

Spilte internkamp mandag

I stedet vendte han altså tilbake til klubben, der han spilte internkamp mandag og er i gang med en treningsuke inn mot den TV 2 Sport 2-sendte kampen mot Napoli søndag kveld.

– Jeg har kommet hit og fått beskjed om at så lenge jeg avgir negative prøver, så får jeg lov til å trene som normalt. Det forholder jeg meg også til nå.

– Du er ikke redd for å få noe kritikk for at du spiller fotball nå?

– Nei. Jeg forholder meg til den arbeidsgiveren jeg har her, og hvis de sier at jeg skal trene, så trener jeg.

Med andre ord er Hauge i samme situasjon som Fredrik Midtsjø i AZ Alkmaar og flere av de andre utenlandsproffene som returnerer til sine klubber denne uken.

