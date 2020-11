Norske Bryan (17) trener med Chelsea-stjernene: – Sier sitt om Lampards tro på ham

– Det er jo en kjempestor tillitserklæring, som beviser at han har gjort det veldig bra, sier Tore André Flo til TV 2.

Nordmannen er en av flere i Chelsea som jobber med å følge opp utlånsspillere.

– I utgangspunktet kom han som en ung spiller som Chelsea har lyst til å utvikle noen sesonger før han blir aktuell for førstelaget, men samtidig handler det om hvordan man gjør det. Om han gjør det godt, så blir han tatt opp, forklarer Flo.

Og bra har det gått: Denne høsten står Fiabema med fire mål på seks kamper for Chelsea U23, samt én scoring på én kamp for U18-laget.

– Aldri opplevd slik oppmerksomhet

CHELSEA-HELT: Tore André Flo vet hvordan man lykkes i Chelsea. Foto: Srdjan Petrovic / AP

Det har blitt lagt merke til. I det siste har spisstalentet jevnlig figurert på treningene til A-laget, og dermed fått bryne seg mot noen av de beste fotballspillerne i verden.

Fiabemas agent Imad El Hammichi er skråsikker på at London-klubben har klokkertro på nordmannen.

– Etter den første økten sa han at de rådene han fikk av Frank Lampard - og den oppmerksomheten han viet ham - har han aldri opplevd i løpet av mange år i Norge. Det sier jo sitt om Lampard og troen han har på Bryan, sier El Hammichi.

Chelsea har lenge vært kjent for sitt arbeid med unge talenter. De kongeblå står med ni triumfer i den prestisjetunge turneringen FA Youth Cup, med fem strake titler mellom 2014 og 2018 som det store høydepunktet.

Manager Frank Lampard føler seg privilegert.

– Jeg har alltid hatt stor tro på de som kommer gjennom akademiet, og jeg tror noen av de kan konkurrere allerede denne sesongen, sier Lampard til TV 2.

MANAGEREN: Frank Lampard har blitt godt kjent med Fiabema de siste ukene. Foto: Nick Potts / AP

– Jeg har hørt at noen har sagt at våre unge spillere ikke får sjansen, men om du ser på Tammy Abraham, Reece James og Mason Mount, så ser du at jeg ikke har noe problem med å gi de sjansen. Jeg er virkelig glade for at de utvikler seg, fortsetter Chelsea-legenden.

Steg for steg

Det var i januar at Fiabema forlot Nordens Paris og signerte for gigantklubben i den britiske hovedstaden. Faktisk ble han Chelseas første signering etter at kjøpsnekten deres ble opphevet.

17-åringen signerte den gang en kontrakt på tre og et halvt år, som siden har blitt fornyet med bedre betingelser.

Fiabema koser seg med de store gutta om dagen. 🤩 #cfc pic.twitter.com/aa9QFa0Jaa — Imad El Hammichi (@ImadElH) November 19, 2020

Den unge alderen til tross: Agentene El Hammichi og Amanuel Kidane var aldri i tvil om at Fiabema var klar for å flytte på seg.

– Jeg tror de fleste ville grepet muligheten om Chelsea kom på banen. Bryan har satt seg et mål, et mål som han vil nå, og det er det som gjør at han ønsket å flytte ut. Det er noen unggutter vi velger å ikke sende ut, for det handler om modenhet. Det er ikke vits i å sende noen ut om de kommer hjem igjen et kvarter senere, sier El Hammichi.

STOR DAG: Imad El Hammichi, Bryan Fiabema og Amanuel Kidane. Foto: Imad El Hammichi

– For noen passer den norske modellen, mens for andre passer utlandet bedre. Han er en av dem. Den fotballerfaringen han får der borte ville han aldri kunne få i Norge. Skolen han går i Chelsea er ikke noen i Norge i nærheten av. Så enkelt er det.

– Får ikke medaljer av akademikamper

Også Gunnar Halle, mangeårig trener for Fiabema på aldersbestemte landslag, er imponert over utviklingen til sin tidligere elev.

LANDSLAGSTRENER: Gunnar Halle er imponert over fremgangen til sin tidligere elev på ungdomslandslaget. Foto: Hagen, Fredrik / NTB

– Det har gått fort. Jeg snakket med ham for ikke så lenge siden, og de rundt ham er veldig fornøyde med utviklingen hans. Det er stor konkurranse og et nåløye, men han har tatt veldig gode steg. Når du får trene med førstelaget er det klart du gjør noe riktig, sier Halle.

Etter den nevnte kjøpsnekten har Lampard og Chelsea tatt godt for seg på overgangsmarkedet. I sommervinduet ble spillere som Thiago Silva, Timo Werner og Kai Havertz alle hentet til Vest-London i tur og orden.

På TV 2s spørsmål om nettopp dette gjør det vanskeligere for unge akademispillere å nå opp til førstelaget, svarer Lampard kategorisk:

– Det er viktig at de unge spillerne i Chelsea føler at nye spillere hever listen. Min jobb er å plukke de beste spillerne til hver kamp. Ingen får medaljer for debuter eller akademikamper. Jeg må plukke de beste, og det er opp til spillerne å bevise at de er gode nok, avslutter Lampard.