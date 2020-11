Stormforelsket Maria Stavang: derfor må hun skrike det ut

GOD KVELD NORGE (TV 2): I Maria Stavang sin nye serie får vi et svært personlig innblikk i livet hennes og utfordringene rundt det å bli voksen.

Tidligere i høst ble det kjent at komiker Maria «Piateed» Stavang har blitt kjæreste med komiker Magnus Devold, nå forteller hun om forholdet.

Stavang er denne uken aktuell med sin helt egne humorserie «Voksensmerter» på Dplay, og gjestet denne uken God kveld Norge-studio hvor hun avslører noen saftige detaljer om serien.

Drakk seg full på jobb

I «Voksensmerter» tar Stavang for seg av en rekke temaer som er relevante for voksenlivet, blant annet økonomi, kjærlighetslivet og alkohol på et svært personlig nivå.

– Det er en episode om alkohol, fordi jeg føler alkohol har veldig mye å si når du blir voksen, forteller Stavang.

I episoden får seerne bli med henne på jobb, med et høyt alkoholinntak og skjult kamera.

– Vi har et skjult kameraopptak hvor jeg drikker meg kjempe full på jobb, avslører Stavang og fortsetter:

– Heldigvis så visste jo de fleste på jobben det, for det var jo skjult kamera. Men vi hadde invitert noen gjester som ikke visste det, forteller komikeren og sier at hvis vi vil vite hvordan de reagerte må vi se på serien.

– Jeg er forelsket!

Serien ble spilt inn før Stavang møtte sin nåværende kjæreste Magnus Devold, som tidligere i høst kunne bekrefte at han ikke var singel. Paret offentligjorde senere forholdet på hver sin Instagram-konto.

I serien får vi se hennes utkårede gå gjennom en løgndetektor-test hvor han må svare på spørsmål om han kunne ligget med Maria. Det svarer han naturlig nok «ja» på.

På det tidspunktet var de kun venner, men det har vært spekulasjoner rundt om dette spørsmålet utløste romansen.

– Det er så gøy, for det er så mange som tror det. Men vi var ikke sammen da, nei, sier Stavang og legger til:

– Det var lenge etter at innspillingen av ferdig at jeg fikk «sommerfugler i magen».

– Er du forelsket?

– Jeg er forelsket! Jeg blir flau! Stråler hun rødmende.

FORELSKET: Stavang forteller at hun er veldig forelsket i kjæresten Magnus Devold, men unngår å svare på om de er samboere. Foto: God kveld Norge

I følge Stavang får hun ofte forelskelses-spørsmålet og synes det er vanskelig å svare uten å heve stemmen.

– Jeg klarer ikke å si det høyt for da må jeg skrike det! Jeg synes det er dritvanskelig.

Komikeren solgte nylig leiligheten sin, men på spørsmål om hun og Devold skal bli samboere svarer hun kryptisk:

– Jeg har solgt leiligheten og så får man se hvor jeg ender opp...

Sårt tema

En av episodene i serien handler nettopp om kjærlighet og å finne den rette.

– På det tidspunktet vi spilte den inn synes jeg det var litt sånn nært, for jeg har aldri vært sammen med noen, sier 25-åringen.

I serien er hun svært personlig og forteller at hun byr nok mye på seg selv i form av sårbarhet.

– Det er ekte opplevelser rundt det å være singel som både har vært såre og vanskelig, men også fine.

Stavang innrømmer at hun tidligere har lurt på om det hun selv det var noe galt med, i forhold til hvorfor hun var singel. I serien får dermed noen av hennes tidligere flørter gjennomgå i løgndetektortesten.

– Jeg spurte dem et par spørsmål som jeg aldri hadde stilt til vanlig, forteller Stavang.

En av mennene får nemlig spørsmålet om han synes han er for kjekk for henne.

– Hva svarte han da?

– Han synes at han var for kjekk for meg, ler Stavang.