Full fyr i bolighus – oppfordrer naboer til å holde seg inne

Det er full overtenning i et bolighus på Vestvågøy i Nordland onsdag morgen.

Like etter klokken 09 onsdag rykket brannvesenet ut etter melding om boligbrann i Vestvågøy i Nordland.

Da nødetatene kom på stedet sto en diger røyksky opp fra taket på boligen.

– Etter det vi vet så skal det ikke være folk i huset. Men per nå er det for mye røyk til at mannskapene våre kan gå inn og sjekke, sa vaktkommandør Trond Løkås ved 110-sentralen i Nordland til TV 2.

I 10-tiden kunne politiet melde at at huseierne er gjort rede for.

På grunn av svært mye røyk i området oppfordrer brannvesenet naboer til å holde seg innendørs.

Vaktkommandøren sier at mannskapene jobber på spreng for å få kontroll på brannen.

– Får vi ikke kontroll på ventileringen, kan hele huset gå med, sier Løkås.

Politiet opplyser at det fortsatt pågår slukkeinnsats i 11.30-tiden.