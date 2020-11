Meid ned av mann på sparkesykkel – fikk alvorlige skader

– Hun husker ingenting fra selve ulykken og vet bare at hun våknet opp på Ullevål sykehus, forteller bistandsadvokat Else-Marie Merckoll til TV 2.

Klokken var rundt fire om ettermiddagen den 28. september i år da Anne Våge skulle krysse fotgjengerfeltet i Bygdøy allé på Frogner i Oslo.

Nedover gata kom en mann kjørende på en privateid el-sparkesykkel.

Han så ikke Våge før det var for sent. I kollisjonen ble hun slengt i asfalten. 68-åringen fikk hjerneblødning og kuttskader som følge av sammenstøtet.

FØR ULYKKEN: Slik så Anne Våge ut før sammenstøtet i Oslo sentrum. Foto: Privat

Våge ble hastet til sykehus, der hun var innlagt i to uker.

Snart to måneder etter ulykken er hun fremdeles sykmeldt.

– Hun har fått redusert livskvalitet og blir fort sliten. Hun har problemer med synet og har vært gjennom mange tester. Nå håper hun at synet vil bedre seg etter hvert. Hun har alltid trent mye og vært i god fysisk form, sier Merckoll.

Må møte i retten

Nylig tok politiet ut tiltale mot mannen i 40-årene som kjørte den elektriske sparkesykkelen. Tiltalen er tidligere omtalt av NRK.

ETTER: Bildet viser hvor forslått Våge var etter kollisjonen. Foto: Privat

Politiadvokat Ingvild Nordhaug mener at han har brutt loven ved ikke å ferdes hensynsfullt, for ikke å ha hatt gyldig førerkort for el-sparkesykkelen, for ikke å ha registrert kjøretøyet og for ikke å ha forsikret det.

Den privateide el-sparkesykkelen har ifølge politiet har den toppfart på 48,2 kilometer i timen. Det er mer enn dobbelt så fort som de elektriske sparkesyklene man kan leie på gata.

Det var vitner til ulykken og politiet har selv gjort undersøkelser av kjøretøyet. Politiadvokaten vil ikke kommentere hvor høy fart de mener føreren holdt da ulykken skjedde.

– Det blir et tema for bevisførselen i retten. sier Nordhaug.

Regnes som motorvogn

Ifølge politiet er er el-sparkesykkelen å regne som en motorvogn når den har en hastighet på over 20 kilometer i timen. Det fører med seg en del krav, blant annet at motorvognen er registrert og forsikret, samt at man har førerkort.

– Denne saken er interessant. Vi mener at denne el-sparkesykkelen er en motorvogn, men det er lite eller ingen regulering av el-sparkesyklene for øvrig. Det vil være svært vanskelig, om ikke umulig, å registrere denne typer motorvogner, og det finnes heller ikke en egen førerkortklasse, sier Nordhaug.

Den tiltalte føreren forsvares av advokat Jan Kildahl. Han opplyser til TV 2 at klienten erkjenner de faktiske forholdene: At han kjørte sparkesykkelen og kolliderte med Våge som ble skadet.

– Det er noen nyanser i denne saken, også når det gjelder hendelsesforløpet. Klienten har ikke tatt endelig stilling til skyldspørsmålet i saken, sier Kildahl.

Vil ha bedre regler

Foreløpig har ikke Anne Våge rukket å tenke mye på rettssaken som går over i to dager i Oslo tingrett i februar.

– Det viktigste for henne er å fokusere på å få tilbake livskvaliteten sin, sier bistandsadvokat Merckoll.

Våge bor selv i et område der mange kjører sparkesykkel – både leide og privateeide.

– Det viktigste for henne er at det settes en stopper for de ulovlige sparkesyklene og at bruken blir bedre regulert, sier advokaten.