Vogntoget ble stoppet – da oppdaget kontrollørene dette

– Kontrollen ble varslet med skilting og sjåføren kjørte inn på kontrollplassen på helt vanlig måte. Dermed hadde han også tid til å klappe sammen PC oppe på dashbordet. Men det gjorde han altså ikke, forteller Steinar Kroken i Statens vegvesen.

Han var på jobb på Ånestad kontrollstasjon i Løten tirsdag kveld denne uken, da vogntoget fra Bulgaria ble stoppet for kontroll.

– Da vi fikk sett nærmere på den, var laptopen svart. Vi kunne altså ikke bevise at den hadde vært i bruk. Men uansett var jo dette en stor og sikthindrende gjenstand i frontruten, sjåføren måtte faktisk bøye seg til siden for å kunne se skikkelig fremover. Her ble det bruksforbud og klar beskjed om å rydde opp på dashbordet, forteller Kroken.

Svært kreativ løsning

– Hva skjer hvis utstyr som dette faktisk er i bruk, mens man kjører?

– Jeg har vært med på å stoppe sjåfører som har sittet og sett film bak rattet. Da har de fokus på noe helt annet enn å kjøre bil. I slike tilfeller blir det direkte anmeldelse til politiet, med anmodning om førerkortbeslag. Det sier seg vel selv at slike sjåfører ikke har noe på veiene å gjøre, sier Kroken.

Det hører med til historien at samme sjåfør også hadde laget seg en svært kreativ løsning for å slippe og bruke sikkerhetsbeltet:

Denne løsningen skulle gjøre det enklere å få på seg beltet i en fart. Kontrollørene ble ikke imponert... Foto: Statens vegvsen.

– Viktig å sitte fastspent

– Fører hadde satt en skrue gjennom beltet for at dette ikke skulle rulle seg tilbake. Da ble det lettere å ha det bak ryggen for så å dra det over hodet hvis det skulle være kontroll. Dermed ble det også beltegebyr på ham. Her gjelder akkurat samme regler for tyngre kjøretøy, som det gjør for personbiler. Noen føler seg kanskje litt ekstra trygge oppe i førerhytta. Men skulle det skje noe uforutsett – for eksempel en brå oppbremsning eller en unnamanøver, da er det svært viktig å sitte riktig fastspent her også, sier Kroken.

Dekket på ett av kjøretøyene som ble stoppet. Her ble det gebyr! Foto: Statens vegvesen.

I tillegg til dette ble det også bruksforbud på en transport av matvarer, her var det overlast, det manglet dokumenter, kjetting og bombrikker. Totalt endte det på 24.500 kroner i gebyr.

Underveis i denne kontrollen ble det blant annet også gitt ni gebyr på grunn av for liten mønsterdybde og ett gebyr for manglende vognkort.

