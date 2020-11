Presset på Löw øker etter ydmykelsen – Flick og Klopp kobles til jobben

Tyskland gikk på sitt største nederlag siden 0-6 for Østerrike i en privatlandskamp i 1931 da de ble slått med de samme sifrene av Spania i gruppefinalen i Nations League tirsdag kveld.

– Dette her er et fjes som taler sitt tydelige språk. Det skal bli vanskelig for Joachim Löw å gjenvinne folkets tillit etter denne kvelden her. Det er et fotballfolk som ikke er vant til sånt som dette her, kommenterte TV 2s fotballekspert på Simen Stamsø-Møller på bildene av Löw på 0-6.

Det tyske laget får hard medfart i pressen i hjemlandet. Landslagssjef Joachim Löw måtte svare på spørsmål om hans jobb står i fare.

– Du må spørre andre om jeg må bekymre meg. Jeg kan ikke svare på det her nå, sier Löw til Bild.

Team-manager Oliver Bierhoff er klar på at Löw leder Tyskland i EM, som går sommeren 2021.

– Tilliten til Jogi Löw er helt til stede. Denne kampen endrer ikke på det, sier Bierhoff til ARD.

Suksesstrenere kobles til jobben

Bild skriver at Bayern Münchens suksesstrener Hansi Flick kan være aktuell som Löws erstatter etter EM.

KOBLES TIL JOBBEN: Bayern München-trener Hansi Flick, som tidligere har vært assistent for Joachim Löw på Tyskland. Foto: Christof Stache

Flick skal ha bygget opp frustrasjon som følge av at kontraktstilbudet til David Alaba ble trukket og Jérôme Botang ikke er ønsket videre etter sesongen.

Flick, som vant trippelen forrige sesong, skal ifølge Bild være misfornøyd med å bygge laget på nytt. I høst måtte han også se Thiago Alcântara gå til Liverpool.

Bild nevner også Liverpool-manager Jürgen Klopp som en ønsket Löw-erstatter, men Det tyske fotballforbundet skal se på han som lite sannsynlig før etter VM i 2022. Klopp er under kontrakt med Liverpool ut 2023/24-sesongen.

Lothar Matthäus, verdensmesteren fra 1990, har skrevet i sin spalte i tyske Sky Sport at Klopp er den eneste treneren folket ønsker seg etter Löw.

Schweinsteiger: – Noe må endres

Löw har vært under press siden Tyskland som regjerende verdensmestere røk ut allerede i gruppespillet av Russland-VM for drøyt to år siden.

Tidligere Bayern München- og Tyskland-stjerne Bastian Schweinsteiger går ikke inn på hva, men krever endringer etter 0-6-ydmykelsen.

– Du kan ikke kaste alt over bord over natten, men du må stille spørsmål. Noe må endres. Det tyske landslaget kan ikke fremstå sånn. Det er visse verdier et tysk landslag skal representere, og jeg så ingen av dem i dag, sier Schweinsteiger, som altså likte dårlig det han fikk se utpå gressteppet.

– Spillet var forferdelig. Det var et slag mot trynet. Du kan tape for Spania, men ikke på denne måten. Det som bekymret meg mest, var at vi ikke ga dem kamp. Det så ikke ut som et lag. Ingen ga beskjeder, og du hørte kun spanjolene på banen, mener Schweinsteiger som fotballekspert for ARD.

Matthäus vil ha stjernetrio tilbake

Lothar Matthäus sier til Bild at Löw nå må hente tilbake Bayern München-duoen Thomas Müller og Jérôme Boateng og Dortmund-spiller Mats Hummels, som alle ble vraket fra det tyske landslaget i 2019. Dette skulle markere en ny start for Tyskland.

– Jeg stoler på spillerne vi har her. Det handler ikke om kvaliteten på enkeltspillere. Vi har et godt lag, sa Löw etter kampen da han ble spurt om dette kunne åpne for en landslagsretur for stjernetrioen.

Matthäus mener Tyskland først og fremst har et defensivt problem. I VM-triumfen i 2014 var det Hummels og Boateng som dannet stopperparet.

Tapet trenger tid til å fordøyes, mener Oliver Bierhoff.

– Det kommer til å ta tid. Laget falt litt fra hverandre, og det skal ikke skje. Det er ingen unnskyldning, men det skjer når laget ikke henger sammen. Spanias keeper gjorde ingen redninger i hele kampen. Vi må analysere dette veldig nøye. Manglende erfaring er ingen unnskyldning. Vi må sette en stopper for de mange problemene defensivt. Vi vet hvilken kvalitet spillerne våre har, sier Boerhoff.