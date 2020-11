Smitterekord i Oslo: – Hvis ikke vi ser nok effekt, må vi sette inn enda tøffere tiltak

Tirsdag ble det høyeste antall smittede registrert i Oslo noensinne. 223 nye personer ble smittet, som er 39 flere en gjennomsnittet i forrige uke. Forrige rekord var 13. november med en døgnsmitte på 217 tilfeller.

– Tallene viser alvoret i situasjonen og at det er behov for de strenge tiltakene som ble innført i forrige uke og ikke minst tiltakene som byrådet kom med tirsdag, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til TV 2.

Han viser til at vi ser samme tendens i Norge som i resten av Europa. Store smitteutbrudd nasjonalt blir drevet av smitteutbrudd i de store byene.

– Når tallene blir så høye i hovedstaden, hva er det som bekymrer deg mest?

– Det er at vi har hatt høyt smittenivå over lengre tid. Det gir helt klart utslag nasjonalt fordi det er så mange mennesker som bor i Oslo og fordi mange andre også har tilknytning til hovedstaden. Det øker risikoen for smittespredning, sier han.

Helseministeren utelukker ikke at Oslo kommune kan komme til å måtte innføre enda strengere tiltak for å klare å snu utviklingen.

INTENSIVAVDLEING: En eldre kvinne med covid-19 symptomer på intensivavdelingen på Diakonhjemmet i Oslo i mai. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det haster

– Det haster å snu utviklingen i Oslo av hensyn til situasjonen på sykehusene på østlandsområdet og for å klare å snu utviklingen nasjonalt, sier Høie.

Tirsdag var 139 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge, viser Helsedirektoratets oversikt. 111 av koronapasientene er innlagt på sykehus i helseregionen Sør-Øst.

– Tenker du at tiltakene som er innført nå er nok eller bør Oslo innføre enda strengere tiltak?

– Tiltakene kan være gode nok, så fremst at de etterleves godt i befolkningen og at vi klarert å oppretteholde høy aktivitet når det gjelder testing, sporing, isolering av syke og at personer i karantene følger karantenereglene, sier Høie.

Samtidig sier han at Oslo har en vanskeligere jobb med å få kontroll på smitten ettersom innbyggertallet er høyest i landet og at folk bor tettere.

Kan bli aktuelt med tøffere tiltak

Dersom smitten ikke går ned i Oslo, opplyser helseministeren at det kan bli aktuelt med ytterligere innstramninger.

– Det er muligheter for ytterligere innstramninger, men de blir samtidig vanskeligere og vanskeligere. Innstramningene som kom tirsdag rammer de vi har prøvd å skjerme: nemlig ungdom og barn. Det er utfordringen, sier Høie.

Tirsdag valgte byrådsledelsen i Oslo blant annet å forby innendørs fritidsaktiviteter og breddeidrett for ungdom. Samtidig økes beredskapsnivået på skolene, og ungdomsskolen skal gå fra gult til rødt nivå i smitteverntiltak.

– Hvis vi ikke ser nok effekt av dagens innstramninger, må vi sette inn enda tøffere tiltak. Det vil ramme barn, unge og arbeidsplasser ytterligere. Når man har behov for å stramme til og ikke får kontroll på smitten, vil tiltakene til slutt ramme der og det er veldig uheldig, sier han.

Da smitten for alvor begynte å øke i Oslo i slutten av september, valgte byrådsledelsen i Oslo i innføre mildere tiltak enn det som ble anbefalt nasjonalt.

– Mener du at Oslo var for trege med å innføre kraftige nok tiltak?

– Jeg mente det jeg mente på det tidspunktet. Etter det opplever jeg at byrådet har fulgt de nasjonale anbefalingene veldig godt, sier han.

594 smittet på et døgn i Norge

Midnatt natt til onsdag økte antall smittede med 594 meldte tilfeller nasjonalt. Det er 46 flere enn dagen før, og 32 flere enn natt til onsdag for en uke siden, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

– Inntrykket er at antall smittede ikke stiger like raskt nasjonalt som det det gjorde da vi innførte tiltak. Samtidig er det for tidlig å si om tiltakene er tilstrekkelig for å få smitten ned. Det blir spennende å se de neste ukene, sier Høie.

Han viser samtidig til at Folkehelseinstituttets ukesrapport onsdag ettermiddag vil gi et bedre situasjonsbilde.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.599 nye smittetilfeller i Norge. Totalt har 30.105 vært bekreftet smittet siden pandemien startet.