71 prosent av langtransportsjåførene opplever stengte toaletter langs veien. Og 40 prosent av transportarbeiderne i Norge sliter med å finne et sted å gå på do i arbeidstiden.

Det viser en undersøkelse Yrkestrafikkforbundet har gjort blant 2.000 medlemmer; Bussjåfører, lastebilsjåfører, lageransatte og andre transportarbeidere.

På spørsmålet «Hvor enig er du i disse påstandene: Det er vanskelig å få tilgang til toalett og andre nødvendige fasiliteter når jeg jobber», svarer 40 prosent bekreftende.

Bakgrunnen for undersøkelsen er Verdens toalett-dag, 19. november. Dette er faktisk en offisiell FN-dag. I den forbindelse setter arbeidstakerorganisasjoner over hele verden fokus på viktigheten av tilgang til toaletter i arbeidstiden.

– Sparer penger

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er ikke overrasket.



– Dette er en gjenganger i mange deler av transportbransjen. Vi får stadig meldinger om bussjåfører som må ta pausene på endeholdeplasser uten toalett, eller som må ta til takke med festivaldoer uten toalettpapir og tilstrekkelig renhold. I beste fall har dette blitt glemt i planleggingen, mange ganger er det nok snakk om å spare penger, uttaler Klungnes.

– Vi ser også at Statens vegvesen vinterstenger toaletter i store deler av landet. Da sparer de penger på oppvarming, måking, vedlikehold og vask. Vi så også at de stengte toalettene av hensyn til smittespredning under korona-pandemien, fremfor å sørge for tilstrekkelig renhold. De tenker ikke på at veien faktisk er arbeidsplass for titusenvis av yrkessjåfører hele året igjennom. Ingen med kontorjobb hadde vel funnet seg i at toalettene på jobben ble stengt halve året, sier Klungnes, i en pressemelding.

Ikke alle toalettanlegg langs veiene er av like ny dato...

– Hverken hyggelig eller sunt

Undersøkelsen til Yrkestrafikkforbundet bekrefter dette. I tillegg til at 71 prosent av langtransportsjåfører svarer at det hender at de kommer til toaletter langs veien som er stengt, svarer 47 prosent at de ikke er fornøyd med kvaliteten på toalettene de kan benytte i løpet av arbeidsdagen.

– Det er hverken hyggelig eller sunt å måtte holde seg i flere mil ekstra fordi Statens vegvesen stenger mange av de mulighetene yrkessjåfører har til å gå på do. Vi må ikke frata en hel yrkesgruppe muligheten til forutsigbare dobesøk i arbeidstiden, slår Klungnes fast.

DETTE ER YRKESTRAFIKKFORBUNDET (YTF) Yrkestrafikkforbundet har 12.000 medlemmer i transportbransjen og er blant annet det forbundet som organiserer flest bussjåfører i Norge.

YTF har over 400 tillitsvalgte rundt om i landet og har medlemmer innen buss, gods, lager og logistikk, bane, funksjonærer, taxi, bilbergere, anleggstransport, kran, miljøtransport, mobilitetsbransjen og parkering.

