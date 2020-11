Enighet om valgresultatet i Michigans største fylke

Det største fylket i delstaten Michigan har snudd og enstemmig godkjent valgresultatet etter at Republikanerne i fylket først blokkerte prosessen.

Godkjenningen av valgresultatet fra 3. november i hvert av Michigans 83 fylker er del av prosessen med å godkjenne valgresultatet for hele delstaten.

En blokkering i Wayne County, der storbyen Detroit ligger, kunne forsinket den offisielle godkjenningen av Joe Bidens seier i delstaten.

Valgstyret i Wayne County snudde etter at en 2–2 avstemming blant styrets medlemmer ble kritisert av Demokratene og valgeksperter som et farlig forsøk på å forkaste velgernes vilje.

Joe Biden vant overlegent over Donald Trump i Wayne County, der Det demokratiske partiet tradisjonelt står sterkt, med en margin på mer enn 2–1. Uoffisielle resultatet fra hele delstaten viser at Biden fikk 146.000 flere stemmer.

Styret, som består av to republikanske medlemmer og to demokratiske medlemmer, møttes etter at Republikanerne og Trump-tilhengere ikke nådde fram i retten med beskyldninger om valgjuks og opptellingsfeil.

Resultatet fra Detroit ble i første omgang ikke godkjent da det ble stemmelikhet i valgstyret. Republikaneren Monica Palmer hevdet at det var flere unøyaktigheter ved opptellingen ved flere valglokaler i Detroit. Demokraten Jonathan Kinloch svarte med å si at det var uforsvarlig å ikke godkjenne valgresultatet.

(©NTB)