Har donert millionbeløp til vaksineforskning

I april donerte Dolly Parton nærmere 10 millioner norske kroner til vaksineforskning ved Vanderbilt University i Tennessee.

– Når viruset startet følte jeg meg ledet til å donere en million dollar til Vanderbilt University, så jeg gjorde det, sier Parton i et intervju med Fredrik Skavlan.

Parton donerte pengene etter professor ved universitetet, Dr. Naji Abumrad fortalte henne om hvordan forskerne jobber for å finne en vaksine, skriver The New York Times. Abumrad er en venn av Parton, og far til Jad Abumrad, som produserer suksess-podkasten «Dolly Parton's America».

Stort bidrag

Donasjonen, som blir kalt the Dolly Parton Covid-19 Research Fund, var med å betale den første delen av vaksineforskningen.

– I dag fortalte de meg at den nye vaksinen er koblet til pengene og jeg takknemlig om jeg kan spille en rolle på noen som helst måte, sier Parton i Skavlan-intervjuet.

Dr. Mark Denison, som leder forskningen ved universitetet, sier at Partons penger dekket de "kritiske", første delene av vaksineforskningen. Presidenten i vaksineprodusenten Moderna, Stephen Hoge, bekrefter dette til Sky News.

Tidligere denne uken meldte det amerikanske vaksineselskapet at deres vaksine mot koronaviruset skal være 94,5 prosent effektiv.

Håper folk er mer oppmerksom

Parton er takknemlig for å få bidra til en vaksine.

– Jeg er bare glad for å få være en del av det. Jeg håper vi får dette under kontroll, så vi kan begynne å leve igjen, sier Parton.

Hun håper kan ta lærdom av denne spesielle tiden.

– Kanskje vi vil være bedre etter dette? Jeg tror vi vil være mer oppmerksom på ting og folk rundt oss, hvis ikke så trenger vi en smekk, sier hun.