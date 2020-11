Trump sparker sikkerhetssjef

President Donald Trump skriver på Twitter at sjefen for USAs cybersikkerhetsbyrå Chris Krebs har sparken på grunn av uttalelser om valgsikkerheten i landet.

Donald Trump skriver at Krebs har kommet med en "svært unøyaktig" uttalelse om sikkerheten rundt det amerikanske presidentvalget.

– Uttalelsen fra Chris Krebs om sikkerheten til valget i 2020 var svært unøyaktig, heter det i meldingen på Twitter.

Krebs har ledet Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), som hadde ansvar for valgsikkerheten ved det amerikanske valget. Han har uttalt at det ikke har foregått valgfusk under årets presidentvalg i USA, og at amerikanerne kan være sikker på at at sikkerheten rundt stemmene er ivaretatt.

– Amerika, vi har tillit til sikkerheten rundt stemmen din, det burde du også ha, skrev Krebs på Twitter 13. november.

Forrige uke meldte nyhetsbyrået Reuters at Krebs slev forventet å bli sparket.

Election Infrastructure Subsector - SCC/GCC Joint Statement on the 2020 Election. TLDR: America, we have confidence in the security of your vote, you should, too. #Protect2020 https://t.co/nT9ZnHTbSv — Chris Krebs #Protect2020 (@CISAKrebs) November 13, 2020

Gjentar påstander

Om lag 20 minutter etter å ha gitt datasikkerhetssjefen sparken, tar Trump æren for at valget ikke ble påvirker av utenlandske aktører og gjentar i samme omgang udokumenterte påstander.

– Det eneste sikre med 2020-valget var at var praktisk talt ugjennomtrengelig for å utenlandske makter. Det tar Trump-administrasjonen stor anerkjennelse for. Uheldigvis hadde venstreradikale Demokrater, Dominion og andre kanskje mer suksess, tordner Trump på Twitter.

Trump har anklaget teknologileverandøren Dominion Voting for å slette millioner av stemmer, en påstand som også florerer på nettet. Selskapet tilbakeviser påstandene og kaller dem «fullstendig falske». Dominion viser også til at Edison Research har avvist anklagene.

Ingen bevis

Presidenten og hans advokater har levert søksmål både i Pennsylvania og andre delstater. Anklagene om hindring av valgobservatører er et svært sentralt element i deres sak.

Det finnes så langt ingen bevis for presidentens anklager. Leder for den amerikanske datasikkerhetsetaten CISA er blant dem som blankt avfeier muligheten for valgfusk.

– Valget 3. november var det tryggeste i amerikansk historie. ... Det er ingen bevis for at noe stemmesystem slettet eller mistet stemmer, endret stemmer, eller ble kompromittert på noen som helst måte, sier etaten i en offisiell uttalelse.