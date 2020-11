To personer pågrepet etter grov vold

Tirsdag kveld ble en mann i 20-årene utsatt for grov vold på Setermoen i Troms. To menn er pågrepet.

Sent tirsdag kveld ble en mann i 20-årene overfalt av to andre menn og utsatt for grov vold på Setermoen i Troms. To menn i 20- og 30-årene er pågrepet.

– Det er ikke tilfeldig vold for å si det slik. Personene virker å kjenne hverandre, og de er alle kjent av politiet, sier operasjonsleder Jørgen Ahlquist til TV 2.

Saken oppdateres!