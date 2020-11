Bruno Fernandes: – Jeg var nærmere Tottenham enn United

Se Bruno Fernandes' to mål mot Everton øverst!

Bruno Fernandes (26) har tatt Manchester United og Premier League med storm siden overgangen fra Sporting Lisboa i januar. Fasiten er at portugiseren har bidratt med hele 31 målpoeng på 33 kamper for de røde djevlene, derav 18 mål og 13 målgivende pasninger.

Hovedpersonen selv har imidlertid avslørt at det kunne vært et annet lag som skulle fått bruk for midtbanespilleren, hadde han fått viljen sin sommeren 2019. I en fersk Manchester United-podkast, gitt ut av klubben selv, avslører portugiseren at han var på vei til en av rivalene.

– Sannheten er at jeg hadde mulighetene til å gå til andre lag. Jeg tror at det er offentlig at jeg var nære en overgang til Tottenham. Den sommeren var jeg nærmere å dra til Tottenham enn Manchester United, men Sporting synes ikke tilbudet var godt nok. De synes at de fortjente mer for en spiller som meg, forklarer Fernandes.

Sporting Lisboa, som midtbanespilleren spilte for fra 2017 til 2020, har vært i store økonomiske problemer de siste årene. At en Spurs-overgang falt gjennom var derfor vanskelig å ta innover seg for Fernandes.

– Jeg var ikke sint, men jeg var trist, for drømmen min var å komme til Premier League. Men selvfølgelig, for meg var det mye bedre å vente og slå to fluer i en smekk - dra til Premier League og United, klubben jeg ville spille for, sier han og legger til:

– For meg var Tottenham-tilbudet fantastisk, men kanskje alt skjer av en grunn? Jeg gikk ikke til Tottenham fordi noe spesielt kom i stedet.

– For lenge siden United har vunnet Premier League

At portugiseren endte opp på Old Trafford er nok de fleste United-fans glade for. På første forsøk ble han kåret til årets spiller av klubbens supportere, og forrige sesong var han også sterkt delaktig i at Solskjærs lag endte på tredjeplass i Premier League.

Til tross for varierende resultater så langt denne sesongen, har Fernandes fremtidsmålene klare.

– For en klubb som Manchester United, er det for lenge siden vi har vunnet Premier League. Mentaliteten vår må være at vi skal vinne Premier League, Champions League, ligacupen og FA-cupen, sier 26-åringen i klubbens podkast.

I den nyeste utgaven av TV 2s Premier League-podkast diskuteres det hvem som er tittelkandidater i årets sesong. TV 2s fotballeksperter Simen Stamsø-Møller og Erik Huseklepp ser ikke for seg at Solskjærs menn vil være helt i toppen når sesongen, etter planen, avsluttes 23. mai 2021.

– I altfor mange kamper, så synes jeg rett og slett at de er veldig gode fotballspillere som fortsatt ikke klarer å levere godt nok. Jeg skjønner ikke hvordan det kan være sånn. Er de for avhengig av at nøkkelspillerne har dagen, spør Stamsø-Møller retorisk og tilføyer:

– Jeg burde kunne si at det laget skulle være en tittelkandidat, men jeg synes ikke det ser sånn ut nå.

Huseklepp peker på et hovedproblem hos United og viktigheten av Fernandes.

– De har fortsatt et problem, Bruno Fernandes har løst det delvis. Når de møter lagene som legger seg bakpå... Så lenge han har dagen, så løser han det for Manchester United, men grunnspillet er fortsatt for dårlig mot de lagene, mener den tidligere Championship-spilleren.

Hør Premier League-podkasten her!

Ble bedt om å satse som midtstopper

I tillegg til nesten-overgangen til Spurs og tittelambisjonene, forteller Fernandes om en spesiell vei til Drømmenes Teater i Uniteds podkast.

I barndomsårene handlet alt om å vinne. Han brukte mesteparten av tiden sin med å spille fotball med dem som var fem år eldre i lokalområdet. Harde bud og tøffe taklinger stoppet ham ikke. Det la trenerne merke til.

– Jeg hadde en trener som sa til meg "vil du være en toppspiller, da må du spille midtstopper. Hvis du vil bli en god spiller, da kan du spille midtbane". Jeg synes han tok feil, men hvem vet? Kanskje jeg hadde vært enda bedre som stopper, jeg vet ikke, sier stjernespilleren.

Men det var en midtbanespiller unngutten ønsket å bli. Da han var 17 år forlot han hjembyen Maia for å satse på drømmen. Ferden gikk til Novara og Serie B i Italia.

– De første to-tre ukene var veldig, veldig vanskelige for meg. Jeg tenkte på å slutte og å dra hjem til Portugal. Jeg tenkte "jeg liker ikke dette, jeg vil ikke dette". Jeg var ikke komfortabel, innrømmer han i United-podkasten.

Etter hvert som han lærte seg mer italiensk og han fikk vist sine fotballkvaliteter ble tilværelsen i støvellandet straks bedre. Etter fem år i Italia, med spill for Novara, samt Udinese og Sampdoria i Serie A, gikk ferden tilbake til hjemlandet og Sporting Lisboa.

– Jeg dro tilbake til landet mitt der folk ikke visste hvem jeg var. De så meg kanskje for U21-landslaget, men de fleste visste ikke hvem jeg var. For meg var det viktig å komme tilbake og gjøre meg til et navn. Folk skulle vite hvem Bruno var.

Det sørget han for med bravur. På tre sesonger i hovedstadsklubben noterte Fernandes seg for 63 scoringer og 52 målgivende pasninger på 137 kamper. Han ble klubbkaptein, fikk sin debut på landslaget og ble kåret til ligaens beste spiller i 2017/18- og 2018/19-sesongene.

Så gjenstår det å se om titteldrømmene i hos Manchester United også blir virkelige for Fernandes.

