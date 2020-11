Vraket Sundby håper snarveier vil føre ham tilbake til toppen

- Mellom oss sagt, jeg er i bra slag!

Martin Johnsrud Sundby (36) er offensiv og i kamphumør. Han tar imot oss på hytta på Sjusjøen denne uken etter en treningstur i regnvær. Lørdag og søndag må han for første gang på tolv år bevise noe i sesongåpningen på Beitostølen. Sundby er ikke lenger på landslaget, men han vil gå verdenscup og mesterskap for Norge.

- Det er litt kult, nå har jeg kniven på strupen og har faktisk ladet opp til løpene på Beitostølen!

- Og hvis det i langrenn skulle bli en situasjon som den vi har sett fotball og et nødlandslag i langrenn?

- Jeg er klar for alle nødlandslag som finnes, jeg.

- Men nå er det altså sesongåpning på Beitostølen, så er det verdenscupåpning i Ruka. Det har vært forbeholdt landslagsløpere, så er verdenscuprennene på Lillehammer utsatt, hvilke internasjonale renn tror at du får gå?

- Nå forskutterer du litt når du sier at jeg ikke får gå i Ruka. For meg er det åpenbart et mål å komme meg til Ruka i Finland.

- Du vil til Finland?

- Ja, sånn som vinteren har utviklet seg, så, ja. Det skjer mye om dagen, og målet mitt i høst var verdenscup på Lillehammer. Så ble jo det utsatt. Jeg skal gå en distanse i VM, 15 kilometer. Men per i dag skal jeg ikke gå 30 kilometer skibytte, som er distansen som jeg har hevdet meg best på, og som nok er min beste mulighet til å hevde meg. Jeg har få mål i vinter, men et soleklart mål, og det er VM i Oberstdorf. Jeg skal som sagt foreløpig gå én distanse der og jeg har i hvert fall lyst til å gå to løp til. Og dermed blir jo noen skirenn før den tid viktig med tanke på å kvalifisere seg. Lillehammer var blinket ut før jul, det forsvant, så jeg må gå fort på Beitostølen for å kvalifisere meg til Ruka.

PÅ HYTTA: Martin Johnsrud Sundby lader opp foran en ny sesong på hytta på Sjusjøen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

- Norges herrelandslag er "ganske bra" . Hva må du prestere på Beito for å komme til verdenscupåpning i Ruka helgen etter?

- Ja, og hvis du er på høyde med dem, så er du jo en god kandidat. Jeg må nok være i "pallområdet".

- Må du vinne på Beitostølen?

- Nei, men det må du spørre Eirik Myhr Nossum om, men det tror jeg ikke. Men jeg må nok kanskje være på pallen, eller veldig, veldig nær - med små marginer opp til teten. Men som sagt jeg er usikker, jeg må slå meg inn på laget.

Åtte av i alt ti herreløpere er forhåndsuttatt til Ruka. På Beitostølen skal Sundby i første rekke kjempe med landslagsløperne Didrik Tønseth og Martin Løwstrøm Nyenget - som ikke er tatt ut til Ruka. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sier til TV 2 at i utgangspunktet er det eliteløperne som skal til Ruka.

– Men, alt er mulig, sier han om Sundbys sjanser.

- Du ble vraket etter sist sesong, hva har det gjort med det mentale, innstillingen?

- Det har vært bra for motivasjonen min. Jeg har kommet meg unna en runddans hvor jeg ikke utviklet meg mer i. Så er spørsmålet om jeg har klart det med å være utenfor landslaget. Men situasjonen gir jo en inspirasjon, det være på utsiden, være outsider. Du må iallfall være dyktigere på motivasjonsarbeid når du skal forsvare noe enn når du skal angripe. Så på dette området er det åpenbart en mer behagelig posisjon å være i. Og jeg trives bra - og jeg trives også veldig godt med å gå gode skirenn. Jeg er spent, men spent på en god måte.

- Men din offensive innstilling, Martin, betyr dette at du er bedre forberedt enn noen gang?

- Nei, jeg kan ikke si det, dessverre. Men jeg har mange timer på ski, det kan jo være en fordel etter det været vi har hatt, for det er ikke veldig mange centimeter med snø rundt oss . Så rent skiteknisk gir jo det en slags trygghetsfølelse. Men det blir jo aldri slik igjen - når det handler om forberedelser - som det var de årene hvor alt var lagt til rette for at jeg skulle få trene mest mulig hver eneste dag. Nå er ting annerledes. Jeg er ikke på landslaget. Jeg er trebarnspappa. Så da må ting gjøres på en annen måte, og som jeg liker å si: Jeg tar alle de snarveiene som er mulig. Og håper at det på mine eldre dager skal gi meg noen gode skirenn.

SMÅBARNSPAPPA: Martin Johnsrud Sundby må jobbe annerledes når han nå er utenfor landslaget og er pappa til tre små barn. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

- Hvor god tror du at du blir til vinteren?

- Jeg har aldri vært mer usikker enn jeg er nå, både fysisk og formmessig. I fjor på denne tiden var jeg ekstremt sikker på at jeg var på et høyt nivå. Jeg var så selvsikker, følte at jeg hadde stålkontroll. Men det kunne jo ikke gått mer ræva. Og nå føler jeg meg ganske så usikker. Jeg har en hverdag som er ganske så klønete med tanke på å få trent og hvilt nok - og har tatt de snarveier som er mulig. Altså, tatt noen grep som jeg håper jeg får betalt for.

- Og det er?

- Jeg har vært nødt til å trene flere hardøkter, trene ekstra lenge når jeg først er på langtur. Vært nødt til å få mer hvile, jeg har hatt færre andreøkter om dagen. Kort sagt trent mindre, men tøffere. Også har jeg da denne ryggen min. Vi har fortsatt ikke funnet ut av hva som er problemet, så det blir jo spennende å se om den holder i vinter. For all treningen hjelper ikke en dritt hvis ryggen ikke fungerer som den skal.

- Og snarveier er det også å dra til Snø, hallen på Lørenskog, og ikke til Val Senales i Italia?

- Ja, det blir jo bokstavelig en snarvei, ja, og det har jo vært min måte å få nok kilometer på snø denne høsten. Tidligere så har det jo vært minst tre uker i Italia og gått masse på ski. det har jeg prøvd å fått til her hjemme. Inne av alle ting. Jeg hadde ikke tro på konseptet, men er blitt forelsket i hallen på Lørenskog.