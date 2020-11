Keeperlegendens råd gjorde valget enkelt for Lampard

Sommeren 2018 ble Kepa Arrizabalaga tidenes dyreste keeper, da han ble hentet til Chelsea fra Athletic Bilbao for rundt 750 millioner kroner. Spanjolen fikk også tillit innledningsvis denne sesongen, men etter flere skuffende prestasjoner ble London-lagets keeper-legende, Petr Cech, sendt på speidertur.

– Jeg stoler på ham når det gjelder spillere i den posisjonen, sier Frank Lampard til TV 2, og sikter til keeperplassen.

For da Chelsea-sjefen hadde sett seg lei av Arrizabalagas varierende prestasjoner, fikk Cech i oppgave å finne lagets nye førstekeeper. Den tidligere burvokteren bestemte seg da for å se til sin gamle klubb Rennes.

Der ble han oppmerksom på Edouard Mendy.

– Jeg er veldig fornøyd. Vi har studert ham nøye og Cech følte han hadde store kvaliteter, forklarer Lampard.

Cech var i likhet med Mendy et relativt uskrevet blad da han fikk sine første Chelsea-minutter 15. august 2004, men 494 opptredener og 15 trofeer senere var det ingen som lurte på kvaliteten på det bladet.

Selv om han har litt å leve opp til, har også Chelseas nye, senegalesiske, burvokter fått en god start på tilværelsen i mørkeblått. På sine fire første ligakamper har 28-åringen kun plukket én ball ut av nettet, og bidratt til ti av tolv mulige poeng.

– Når en spiller som han kommer til en liga med mye press, og starter som han har gjort, er det en flott følelse for han. Nå må det bare fortsette. Desto mer han jobber og jo mer komfortabel han blir, jo mer vil vi utvikle oss. Men jeg er veldig fornøyd med starten, og hvordan han har bidratt i garderoben, skryter Lampard.

Vanskelig balansegang

Keeperen, som kom fra Rennes for rundt 260 millioner kroner, ble Chelseas sjuende og siste sommersignering. Fra før hadde klubben sikret seg Hakim Ziyech, Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva og Malang Sarr.

– Jeg er fornøyd med dem alle. De har alle forbedret seg og forsterket oss. Alle som har kommet inn har påvirket laget på sin måte. Vi har sett laget blitt mer solide de siste ukene. Noe av det handler om hardt arbeid og noe handler om enkeltspillere, forklarer Lampard.

Men Chelsea-sjefen innrømmer at det kan bli en utfordring å holde alle fornøyde.

– Det er ikke enkelt med en så stor tropp. Jeg vet hvordan de har det, for jeg har vært spiller selv. Når de jobber hele uken og starter på benken, så er det mye å be av fra meg at alle skal være positive. Men for øyeblikket føles det ut som alle trekker i samme retning, og alle forstår at vi trenger alle gjennom det som blir en lang sesong. Jeg føler at balansen mellom nye spillere og de som var her fra før, er veldig bra, oppsummerer 42-åringen.

– Ønsker mer

Åtte kamper inn i sesongen er Chelsea på en foreløpig 5. plass, kun tre poeng bak ligaleder Leicester. Nå handler det om å bygge videre på det gode, ifølge sjefen.

– Vi mistet noen poeng tidlig i sesongen, det var frustrende, men det handler mye om at det var mange nye spillere, en del skader og så videre. Jeg synes vi forbedrer oss og vi er i god form. Det er viktig at vi ikke lar oss rive med, for det er mye vi fortsatt kan forbedre og det er vårt fokus, sier han, og fortsetter:

– Jeg tror denne sesongen blir mer åpen enn på lenge. Vi har ikke sett noen stikke fra, og ligaen ser annerledes ut denne sesongen. Mangelen på oppkjøring har nok vært et problem for mange, det følte også vi på, men det er ingen unnskyldning. Vi er i en god posisjon for øyeblikket, men vi ønsker mer.

Og mer kan det bli allerede lørdag. Da venter Newcastle på St James' Park.

– Det er en tøff kamp. Steve Bruce er en jeg beundrer, og jeg tror mange undervurderer det han har gjort med Newcastle. De har gode spillere, gode individualister og de er godt organiserte, noe som gjør de veldig vanskelig å spille mot. For vår del har vi nå hatt spillere rundt om i verden som har spilt landskamper, så nå handler det om å få spillerne friske og ha den rette mentaliteten, avslutter Lampard.

Newcastle - Chelsea ser du på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag fra kl.13.00!