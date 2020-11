Fryktet brennende bil skulle trille inn i hus

En bil som sto i fyll fyr i Verdal i Trøndelag sto i fare for å trille inn i et bolighus.

Politiet fikk melding klokken 20.15 tirsdag kveld om at det var full overtenning i et kjøretøy på Lekdalsvegen i Verdal i Trøndelag.

– Det er fare for at bilen som brenner skal trille inn mot et hus. Vi er på utrykning mot stedet, opplyser politiet.

Klokken 20.37 har en politipatrulje kommet fram til stedet, og meldt fra om at det ikke lenger er fare for at bilen skal trille inn i huset.

Operasjonsleder Øystein Sagen sier til Trønder-Avisa at det er kaotisk på stedet.

– Én person er lettere skadet, men vi har ikke fullstendig oversikt over situasjonen ennå, sier operasjonsleder Sagen til TV 2.

Saken oppdateres!