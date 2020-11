Én drept og to alvorlig skadet etter skuddveksling i dansk by

En person er drept og to er hardt skadet etter skuddveksling i den danske byen Kalundborg på Sjælland tirsdag kveld.

– Vi har fått rapporter om at tre personer er skutt på gaten i Kalundborg. Da vi ankom stedet fikk vi bekreftet at tre personer er skutt. Én av dem ble raskt erklært død, mens to andre er alvorlig skadet, sier politiets operasjonsleder Boye Rassmussen til danske BT.

Rasmussen sier at motivet for skytingen foreløpig er ukjent. Han kan ikke verken bekrefte eller avkrefte om det er er gjengrelatert.

Politiet fikk melding om skuddvekslingen, som skjedde ved en dagligvarebutikk på Nørre Allé i Kalundborg, klokken 18.12 tirsdag kveld.

Like ved ble det også funnet en utbrent varebil.

Det er foreløpig uvisst om skuddene ble avfyrt fra en bil.

Ifølge Ekstra Bladet er det rundt 30 politibetjenter i området hvor drapet fant sted.

Politiet er i full gang med kriminaltekniske undersøkelser.