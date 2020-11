Klar tale fra Smerud til spillerne: – Ta sjansen!

Se Østerrike–Norge på TV 2 onsdag fra klokken 20.00

Leif Gunnar Smerud møtte sammen med den utvalgte kapteinen, Mats Møller Dæhli (25) pressen, knapt en time etter ankomst i Wien.

På spørsmål om hva han ønsker fra spillerne sine er Smerud klar i talen.

– Ta sjansen, svarte den fungerende landslagssjefen kontant.

– Det er en veldig rar situasjon. Vi har hatt et møte, men gnisten er god. Vi skal ut og gi alt for Norge. Det er vår oppgave nå, sier Mats Møller Dæhli til TV 2.

Kampen er trolig flere av spillernes mulighet til å vise at de har noe å gjøre i landslagsdiskusjonen. Mats Møller Dæhli er den mest erfaring med sine 23 kamper med flagger på brystet. Resten av troppen har 15 kamper til sammen, mens tolv av spillerne fortsatt ikke har spilt for A-landslaget.

– Mange her har internasjonal erfaring fra U-landslag. En del har landslagserfaring fra A-laget også. Det er kvalitet i dette laget, sier Smerud.

De siste dagene har gjengen som ble samlet inn i siste liten blitt kalt for nødlandslaget av pressen. Et navn Dæhli har fått sansen for.

– Jeg liker nødlandslaget jeg, det er et bra navn, sier Dæhli.

Dæhli har slitt med spilletid etter overgangen til belgiske Genk. Under pressekonferansen innrømmet han at han var vært satt ut av laget de siste fem ukene. Men understreket at han har trent hardt gjennom hele perioden.

Dette er troppen: Keepere: Anders Kristiansen (Union Saint-Gilloise). Per Kristian Bråtveit (Djurgården) er ikke med på flyet til Wien. Forsvar: Andreas Hanche-Olsen (Gent), Ruben Gabrielsen (Toulouse), Daniel Granli (Aalborg), Andreas Vindheim (Sparta Praha), Julian Ryerson (Union Berlin), Jørgen Skjelvik (Odense), Midtbane: Tobias Børkeeiet (Brøndby), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Fredrik Ulvestad (Djurgården), Kristian Thorstvedt (Genk), Mats Møller Dæhli (Genk), Sondre Tronstad (Vitesse), Håkon Evjen (AZ), Ghayas Zahid (Apoel) Angrep: Jørgen Strand Larsen (Groningen) og Veton Berisha (Viking)

Hangeland mener man ikke skal undervurdere Norge

TV 2s fotballekspert og tidligere landslagsbauta Brede Hangeland er spent på hva Norge kan få til mot Østerrike onsdag kveld.

– Dette er historisk. Man bytter ut en hel tropp og reiser til Østerrike. Dette er spillere som får sin livs sjanse på landslaget, sier Hangeland.

– Vi er nødt til å gi honnør til Norges Fotballforbund som har jobbet dag og natt for å kalle inn spillerne. Du kan tenke deg til hvilket logistikk-mareritt dette har vært for dem, sier Hangeland.

Han tror likevel at det er en slagkraftig tropp som går ut på banen onsdag.

– Det er ingen Erling Braut Haaland, Sander Berge eller Martin Ødegaard i denne troppen. Disse spillerne er individuelt selvfølgelig på et høyere nivå. Men forskjellen er mindre enn hva folk tror. I toppfotballen i Europa er det små ting som skiller, sier den tidligere landslagsbautaen.