Det skal ikke stå på hverken selvtilliten eller prestasjonene til Mercedes om dagen.

Senest i helgen ble Mercedes-fører Lewis Hamilton verdensmester i Formel 1 – for syvende gang. Men det er ikke bare på Formel 1-banen Mercedes viser muskler.

I sommer ble splitter nye AMG GT Black Series lansert, tidenes kraftigste V8-modell fra merket.

Forventningene til bilen har vært skyhøye.

Det nye flaggskipet byr ikke bare på et spektakulært design, men også uhorvelig mye krefter. Nærmere bestemt 730 hk og 800 Nm, levert fra AMGs V8-er på 4 liter.

Her er forberedelsene i full gang før alvoret starter.

Verdens raskeste

For å sette det nye flaggskipet på en solid prøve, har Mercedes tatt turen til Nürburgring.

Den drøyt 20 kilometer lange banen, regnes som den mest krevende i verden. Og det er ingen hemmelighet at mange av verdens bilprodusenter bruker nettopp Nürburgring som en målestokk.

Setter man en god rundetid her, vitner ikke det bare om solide krefter og fartsressurser, men også at kjøreegenskapene er skikkelig på stell.

Nå er det offisielt at Mercedes har klart det store kunststykket: AMG GT Black Series er verdens raskeste gateregisterte bil rundt Nürburgring – uansett klasse.

Den gjeve rekorden ble satt tidligere i november – og er sertifisert og målt av uavhengige eksperter fra "wige SOLUTIONS".

Takket være de adaptive og justerbare demperne, ble bilen senket med fem millimeter foran og tre millimeter bak under rekordforsøket. Videre ble cambervinkelen justert til maksimale verdier på negativ 3,8 grader på forakselen og negativ 3,0 grader bak.

Krevende baneforhold

Det er GT3-sjåføren Mario Engel som satte den nye verdensrekorden, med tiden 6:43,616.

Dermed slår AMG GT Black Series den tidligere rekorden på 6:44,97, som ble satt i 2018 med Lamborghini Aventador SVJ. Sistnevnte er også en helt spinnvill bil med en V12-motor på 770 hk.

Slik ser det ut på innsiden i toppmodellen.

Med den nye rundetiden, må også Porsche 911 GT2 RS, Lamborghini Huracan Performante, Radical SR8 og Ferrari 488 Pista se seg slått av det tyske fartsmonsteret fra Affalterbach.

– Det var en virkelig imponerende tur. Med hastigheter på opptil nesten 270 km/t i Kesselchen-delen av banen, eller godt over 300 km/t på den lange Döttinger Höhe straight, er AMG GT Black Series betydelig raskere enn GT3-racerbilen min, sa Maro Engel etter å ha fullført rekordrunden.

Rundetiden ble for øvrig satt samme dag som AMG kjørte inn til ny bestetid med AMG GT 63 S – i klassen for luksusbiler. Her understrekes det at baneforholdene dessuten var langt fra optimale.

Asfalttemperaturen var kun 10 garder og deler av banen hadde våte områder. Likevel holdt det til ny verdensrekord.

Spoileren på GT Black Series er av det voksne slaget.

Toppfart på over 300 km/t

Mercedes poengterer at de var helt avhengige av alle kreftene i den oppdaterte motoren i GT Black Series.

Her er det er gjort flere grep for å løfte effekten. Vi snakker blant annet om en helt ny «flat-plane» veivaksel, eksosmanifold og en ny tenningsrekkefølge.

Det er GT3-fører Mario Engel som kjørte inn til ny banerekord.

Resultatet skal ifølge AMG sikre bedre gassrespons og ikke minst den ekstreme toppeffekten på 730 hk – tilgjengelig fra 6.700 – 6.900 omdreininger.

0-100 km/t er i mål på 3,2 sekunder, noe som regnes for å være en svært god tid på en ren bakhjulstrekker der motoren er frontmontert. Toppfarten på GT Black Series er 325 km/t.

Naturligvis har bilens aerodynamiske egenskaper også spilt en viktig rolle på Nürburgring.

I tillegg til de fastmonterte elementene, som blant annet Mercedes-historiens største fabrikkmonterte spoiler, jobber aktive lameller med å sende luften dit den skal. Hensikten er selvsagt å sørge for best mulig marktrykk, samtidig som luftmotstanden ønskes minimal.

Front-flipperen er justerbar, her er den satt til den mest aggressive posisjonen.

Kommer til Norge

Som vanlig når AMG slipper en ny Black Series-modell, er etterspørselen stor rundt om i verden, tross prislappen. I Tyskland koster bilen 335.240 Euro, som tilsvarer nærmere 3,6 millioner kroner.

Den norske importøren har enda ikke gått ut med hva bilen vil koste i Norge. Men legger vi til norske avgifter, snakker vi sannsynligvis godt over fire millioner kroner.

– Mercedes-AMG har de siste årene opplevd en eksplosiv salgsvekst i Norge og med dagens rekordannonsering er det derfor ikke overraskende at etterspørselen etter GT Black Series er skyhøy. Vi har jobbet hardt med fabrikken for å sikre oss så mange biler som mulig, og selv om de er få i tallet, kan jeg bekrefte at denne unike bilen blir å se på norske skilter i nær fremtid, bekrefter Kjetil Myhre, konserndirektør i Mercedes-Benz personbil hos importøren Bertel O. Steen.

Se video av hele rekordløpet på Nürburgring: