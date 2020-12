BMW har aldri vært redd for å provosere. Opp gjennom årene har de gjort akkurat det en rekke ganger. Vi kan jo bare nevne modeller som "coupe-SUV"-en X6, den høyreiste femdørs-coupeen 5-serie GT som kom i 2010 og 5-,6- og 7-serie som ble designet av Chris Bangle like etter årtusenskiftet.

Men nå har det nådd nye høyder.

Den gangen Bangle fikk utfolde seg, var dette med sosiale medier langt mindre utbredt, enn det er i dag.

Nå kan du knapt endre fargen på en startknapp, uten at noen har en sterk mening om det. Og mens man tidligere fikk dele sterke meninger med sine nærmeste venner, kan du nå dele dem med resten av verden. På godt og vondt, vil nok mange si.

Og akkurat den muligheten er det tusenvis av nordmenn som benytter seg av – når BMW nå stolt viser fram en del av sine nye modeller.

De to som virkelig får blodet til å koke, er nye 4-serie og den elektriske SUVen iX.

Denne har tapt seg 1,2 millioner på sju år

Haglet inn kommentarer

Et lite utdrag fra debatten på Brooms Facebook-sider. Her syder det, for tiden!

Broom er på mange måter representative for holdningene rundt oss. Vi er sterkt splittet i våre standpunkt rundt BMWs nytenkning.

Nylig ble det veldig tydelig, i forbindelse med opptak og test av nye 4-serie. Den har fått en ny og stående grill.

At den vekker oppsikt, er vel en diplomatisk måte å si det på.

At den får bilen til å se ut som en bever (!), er en litt mindre diplomatisk beskrivelse.

Diskusjonen preget til slutt hele innslaget om bilen. Du kan se det i videovinduet øverst i denne saken.

At også leserne har sterke meninger om dette, ble tydelig på Facebook. I to ulike poster, ble det over 100 kommentarer.

Men det skulle vise seg å bare være en liten forsmak.

En ting skaper med debatt enn BMW-design: Diesel vs elbil!

Så tok det av

Det som virkelig fikk det til å ta av – både på Brooms Facebook-side og ellers rundt om i hele verden, var da bildene av den nye el-SUVen iX ble sluppet.

Vi laget som vanlig en nyhetssak på dette, og denne ble delt på Facebook. Da tok det rett og slett fyr! Kommentarene haglet inn. Over 350 på kort tid.

Og det manglet ikke på ironi og humor. Se innlegget her.

Det er særlig nye iX som har fåttmange til å hisse seg opp.

– Verdens styggeste bil

Her er noen eksempel på hva som blir skrevet:

"Her tror jeg de har klart å lage verdens styggeste bil"

"Noen har misforstått hos BMW. Det heter milsluker, ikke maursluker."

"Nå slutta jeg å like BMW tvert, håper virkelig ikke folk kjøper bilene med disse grillene"

"Hvis 2020 var en bil"

"Når Skoda lager penere elbiler enn BMW selv klarer å lage"

Og selv om det er en klar overvekt av negative innspill, er det også noen mener at det er på tide at vi omfavner det nye designet:

"Vi har bare kommet til en ny tidsepoke, men mange her klarer ikke å være fleksible nok til å innse at de ikke lever i 2010 lenger...."

Er dette 2020 mest kontroversielle bil?

BMW i USA på Twitter. Faksimile: Twitter.com

BMW hiver seg på

Det er naturligvis ikke slik at BMW stikker hodet i sanden, i forbindelse med debatten. I USA svarer de på samme arena som de fleste av kritikerne sine – altså på sosiale medier og YouTube.

I en post som er delt flere ganger, har de brukt et bilde av iX – med teksten "OK Boomers. What´s your reason not to change?".

Her henvender de seg til en viktig målgruppe: Babyboomers. Det er de som ble født i årene etter andre verdenskrig. Med andre ord ofte konservative og godt voksne personer –som også gjerne er kjøpesterke og potensielle kunder.

Ikke overraskende, vanket det rikelig med kommentarer, her også. Debatten er på ingen måte avsluttet.

Men historien har flere ganger vist at BMW ofte får rett. Med tiden står designet bedre. Ikke minst gjelder det for eksempel BMW X6. Den startet rett og slett en trend – med coupe-aktige SUVer – som mer eller mindre alle konkurrentene har kastet seg på.

Bruk kommentarfeltet på Brooms Facebook-side og delta i debatten, du også. Bare husk: Vær sivilisert. Personangrep er ikke greit!

Drømmebil for deg som sliter med å bli voksen

Video: Her er en bil som noen mener er fra tiden da BMW var best på design:

Drømme-BMWen er i ferd med å bli et mareritt