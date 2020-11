Endte på sykehus under innspilling

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ikke alt gikk som planlagt for skuespiller Emma Corrin (24) under innspillingen av «The Crown».

Fjerde sesong av Netflix-serien «The Crown» har tatt en hel verden med storm og slått rekorder for strømme-giganten.

«God Morgen Norge»-anmelder Camilla Laache har gitt sesongen terningkast 6.

I den nye sesongen får seerne blant annet innblikk i livet til en ung prinsesse Diana, spilt av 24 år gamle Emma Corrin. Selv var hun kun ett år da Diana døde i en bilulykke i 1997.

Endte på sykehus

I et intervju med britiske Glamour, åpner den unge skuespilleren opp om veien til å spille prinsessen, noe hun beskriver om en «psykologisk reise».

Corrin forklarer videre hvordan hun så på videoer av katter som bevegde skrått på hode for å få til det kjente skråblikket til Diana. Hun fikk også hjelp av en bevegelses-coach under forberedelsene til rollen.

GIFTEKLAR: I Netflix-serien ser man en nervøs prinsesse Diana som skal gifte seg med sin prins Charles. Foto: Netflix

Men det var ikke alt som gikk som planlagt hele veien. Under innspilling av serien i Spania ble Corrin syk.

– Jeg har astma og hadde vært syk en stund med stygg hoste, forteller hun og fortsetter;

– Jeg måtte filme en scene i et iskaldt svømmebasseng, med barna som spilte William og Harry, forteller hun og beskriver scenen som den vanskeligste å spille ettersom hun måtte holde seg oppe i vannet samtidig som hun hjalp barna med å holde seg flytende.

– Vi skulle fly tilbake til Storbritannia den kvelden, så vi stakk innom et sykehus for å skaffe antibiotika til meg. Legene ga meg en oksygentest og sa: "Vi kan ikke la deg gå fordi oksygennivået ditt er for lavt", så jeg ble innlagt på sykehus, forteller skuespilleren.

Slet med spiseforstyrrelse

I serien portretterer også Corrin en syk Diana, som på den tiden var på høyden av kampen mot bulimi. Det ble en vekker for skuespilleren.

– Jeg var så fast bestemt på å representere Dianas kamp med bulimi og hennes mentale helse på riktig måte, forteller hun.

– I «Crown's» versjon av hendelsene dikteres Dianas forhold til sin egen kropp gjennom følelsene hun hadde. Det var veldig interessant å bli minnet på hvordan forholdet vårt til mat og kroppsbildet kan være så knyttet til det vi gjennomgår følelsesmessig, forteller hun.

24-åringen forteller at hun nå har et helt annet bilde av prinsesse Diana enn det hun først ble vist gjennom media.

– Hun ble kalt "folkets prinsesse" fordi folk følte at de kunne forholde seg til henne. Det er så mye viktigere enn noen form for merkelapp”, forteller hun.