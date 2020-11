Smittevernrådgiver advarer: Trumps motvilje vil skape problemer

USAs smittevernrådgiver Anthony Fauci advarer om at Donald Trumps motvilje mot å gjennomføre maktoverføringen til Joe Biden kommer til å skape problemer.

Fauci har foreløpig ikke vært i kontakt med påtroppende president Joe Biden.

– Om ikke man har en ordnet maktoverføring, kan man ikke optimalisere den innsatsen som gjøres nå, sa Fauci til CNN tirsdag.

Fauci mener viktige diskusjonstemaer under maktoverføringen er størrelsen på lagrene av medisinsk utstyr, deriblant beskyttelsesutstyr, samt hvordan selve vaksineprogrammet skal fungere.

– Flere kan dø

Mandag advarte Biden at folk kom til å dø hvis ikke han fikk tilgang til informasjon om innsatsen mot pandemien.

USAs president Donald Trump bestrider fortsatt valgresultatet, og har nektet Biden tilgang til alle systemer og planer. Biden snakket om hvor viktig det er at hans påtroppende administrasjon er kjent med planene for å distribuere en koronavaksine når den kommer.

– Hvordan får vi vaksinert 300 millioner amerikanere? Hva er planen? Det er en enorm jobb. Om vi må vente til 20. januar med å starte planleggingen, ligger vi en måned etter. Derfor må det være koordinering nå, sier Biden.

Råd før thanksgiving

Biden kom også med råd til amerikanere foran thanksgiving, som feires neste torsdag.

Han sa selv at han vil følge råd om å samle maks ti personer, holde avstand, beholde munnbindet på, og at alle deltakere skulle teste seg et døgn før de møttes.

– Jeg vil bare være sikker på at vi kan være sammen neste thanksgiving og neste jul, sa Biden.

Han la til at han ikke ville nøle med å ta en vaksine dersom USAs smittevernrådgiver Anthony Fauci sa den var trygg.

– Donald Trump er den eneste grunnen til at folk tviler på vaksinen, sier Biden.