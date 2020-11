Gerd (88) er sjeleglad for at Aud fortsatt kommer på besøk

De har fulltidsjobber, men stiller opp som frivillige for å gjøre en forskjell under pandemien. TV 2 har møtt noen av «»Korona-hjelperne».

Pandemien rammer oss alle ulikt. Noen har det tøffere enn andre. For å hjelpe de som sliter gjør frivillige over hele landet en innsats hver eneste dag. TV 2 har møtt noen av dem.

En som er takknemlig for hjelpen er Gerd Aslaug Vidum (88). Hun bor på Fagerborg i Oslo. Barna hennes bor hundrevis av kilometer unna så dagene til Gerd tilbringes alene i leiligheten.

Hun er sjelden ute i disse dager.

– Jeg savner barna og barnebarna. Men mest av alt savner jeg mannen min som gikk bort for åtte år siden, sier Gerd og viser TV 2 et brudebilde.

Mens hun jobbet som lærer var mannen professor i fysikk. 88-åringen er i godt humør og har gjort klar ostekake og kaffe.

Besøk hver 14. dag

Gerd har nemlig besøk. Det får hun nå hver 14. dag. Av Aud Kristin Brevig fra Oslo. Da sitter de to damene i et par timer og prater. Om alt mulig rart.

Aud er det som kalles en besøksvenn i Røde Kors. Det er frivillige fra hele landet som har meldt seg for å dra hjem til de som er ensomme. I alle aldre.

– Det er så gøy. Gerd har mange morsomme historier. Hun har levd et rikt liv som fascinerer meg veldig. En gang satte hun seg på en scooter og kjørte gjennom Europa. Alene. Dette er en tøff dame, sier Aud.

88-åringen på sofaen nikker bekreftende.

– Jeg reiste til Dunkirk. Der hadde jeg en fransk venn så jeg reiste med scooter til Dunkirk, sier Gerd.

– Det var tøft gjort på den tiden?

– Ja, da var jeg et par og tyve år.

TV 2 spør om hvorfor Aud har meldt seg som frivillig for å bruke fritiden til å besøke den eldre damen.

– Jeg vil ha et varmere og mer inkluderende samfunn. Jeg orker ikke tanken på at folk sitter helt alene så jeg prøver å bidra med mitt, svarer Aud.

Dugnadsånden

Hun mener det er viktig å ikke glemme gløden og energien som nordmenn viste under starten av pandemien i mars. Da Norge ble stengt ned klappet folk for heltene i helsevesenet. Frivillige laget mat til dem og statsministeren snakket om en nasjonal dugnad.

– Det er mye angst og uro der ute. Om man får beholde jobben eller om bedriften går konkurs. Det er klart at det har prioritet nummer én. Men man må ikke miste det medmenneskelige. Det er mye ensomhet og det er viktig å ta vare på hverandre, sier Aud.

– Når du drar herfra. Hva tenker du da?

– Jeg har ikke alltid lyst til å gå. Jeg vet det er 14 dager til neste gang.

Mens noen trenger besøk under pandemien, trenger andre mat. Det merkes godt hos Frelsesarmeen. De har delt ut måltider i Oslo siden 1891.

– Vi opplever et utrolig stort trøkk i år sammenlignet med i fjor. Vi har doblet julesøknadene med 50 prosent, sier Irene Mathisen hos Frelsesarmeen. En julesøknad betyr at folk har bedt om få en kasse med forskjellig julemat. Enten ribbe eller torsk. Barnefamilier kan i tillegg søke om julegaver for de små.

– Hvem søker om dette?

– Det er alle slags mennesker som har havnet i en vanskelig situasjon i livet. Det er folk som er blitt permittert og så kan det være naboen din. Det kan være hvem som helst, sier Irene.

Folk har mye på hjertet

Hun tar med TV 2 inn på kjøkkenet. Der er frivillige i gang med å fylle poser med vanlig mat. Det deles ut tre dager i uka. Om noen timer blir det kø utenfor. Under pandemien ser Frelsesarmeen et nytt behov hos de som kommer for å få endene til å møtes.

– Vi opplever at folk har så mye på hjertet. Så mye de ønsker å si. De trenger å se et menneske. Alt skjer jo digitalt nå. Så vi opplever at folk kommer inn og deler mye mer av livene sine, frykten si og ensomheten. De kommer ikke bare inn for å få den matposen. De kommer også rett og slett for å slå av en prat, sier Irene.

Hils en ekstra gang

Tusenvis av frivillige over hele landet gjør en innsats hver eneste dag. På Romsås i Oslo møter TV 2 Bjørn Lindblom. Sammen med 15 andre frivillige er han aktiv i det som heter Romsås Reiret.

– Jeg føler at det er en gruppe mennesker som blir glemt og det er de som allerede sitter hjemme alene, sier Bjørn. Han får full støtte Hildre Østreng. Hun jobber på en ungdomsskole i nærheten og er også en av de frivillige.

– Det har gått lang tid så folk er lei. Og så har du de som er redde. Men vi må bry oss. Alle har tid til å gi litt av seg selv. Se naboen din. Hils en ekstra gang. Spør om du kan hjelpe til med noe. Det er viktig at vi gjør det i dag, sier Hilde.

Har du tips om gode «Koronahjelpere» som står på i lokalsamfunnet sitt så send en mail til kadafi.zaman@tv2.no eller lauritz.vatne@tv2.no