Nicolai (17) er Norges ukjente spisstalent – følger i fotsporene til Ronaldo og Luís Figo

I en av Europas fremste fotballklubber til å produsere verdensklassespillere befinner det seg en nordmann.

17 år gamle Nicolai Georgsen Skoglund har vært en del av Sporting CPs akademi de siste tre årene. Nå håper han å følge i noen av de største fotballstjernenes fotspor.

Den portugisiske storklubben har nemlig oppfostret spillere som Cristiano Ronaldo, Luís Figo, Paulo Futre, Ricardo Quaresma og Nani.

Selv om Skoglund kun er 17 år gammel har han rukket å vise seg frem for Sportings trener Rúben Amorim.

Skoglund har nemlig trent med A-laget den siste uken, og mandag fikk han prøve seg med klubbens beste spillere.

Da A-laget skulle spille treningskamp mot reservene på mandag, fikk Skoglund plass med stjernene på A-laget. Den muligheten grep han med begge hendene.

Skoglund scoret to mål. Noe som garantert har fått Amorim til å holde et ekstra øye på nordmannen.

– Trenerne var veldig imponerte etter kampen. Jeg føler egentlig at jeg har levert bra gjennom hele uken, sier Skoglund til TV 2.

Fra Tusenfryd via Thailand til Portugal

Historien til Skoglund skiller seg ut fra mange av de andre norske talentene, som har tatt steget ut av Norge.

Han vokste opp i Vinterbro i Ås kommune, eller i nærheten av Tusenfryd, som han selv velger å kaller det.

Da Skoglund var tolv år gammel, flyttet han til Hongkong ettersom faren fikk seg jobb der. Etter hvert gikk turen videre til Thailand, og fotballtalentet ble snappet opp av en fotballskole.

Fotballskolen samarbeidet med den brasilianske toppklubben Cruzeiro, og da laget dro på turnering i Portugal gikk det fort for unggutten.

– Jeg fikk invitasjoner til prøvespill med Sporting, Porto og Benfica.

De tre storklubbenes speidere hadde sett at nordmannen hadde noe spesielt ved seg. De ville ha ham.

Kort tid senere var han klar for Sporting.

I fjor signerte han den første proffkontrakten, og allerede i år ønsket portugiserne å forlenge den, noe som ble gjort 31. oktober.

A-LAGET: Her trener Nicolai Skoglund med førstelaget i forrige uke. Foto: Sporting CP

– Helt tydelig at de satser på egne talenter

Sporting har de siste årene vært gjennom en opprydning i stallen. Store stjerner som Bruno Fernandes, Raphinha, Gelson Martins, Rui Patricio, William Carvalho og Wendel har alle forlatt klubben.

Inn har det kommet billigere alternativer fra konkurrerende klubber, samt at flere og flere unggutter har blitt flyttet opp fra akademiet.

– Det er helt tydelig at de satser på egne talenter. Jeg føler virkelig at den nye treneren fokuserer på det. Det er allerede et par i årgangen over meg som har spilt seg inn, sier Skoglund til TV 2.

Akademiets leder var tidligere trener i akademiet, og en av dem som oppfostret Cristiano Ronaldo.

Nå er det en nordmann som går i Ronaldos fotspor.

Slik er en dag i Sportings akademi

Mens mange av lagkameratene hans bor på akademiets internat har Skoglund vært heldig.

Faren og broren har flyttet til Portugal, slik at han skal ha best mulig forutsetninger til å lykkes på fotballbanen. Hans mor jobber i Norge.

FEIRING: Skoglund feirer et mål sammen med lagkameratene. Foto: Sporting CP

– Jeg står som regel opp rundt 08.00, så får jeg i meg noe mat, før jeg møter på treningsanlegget. Etter trening spiser vi sammen, så er det hjem og gjøre skolearbeid, sier Skoglund til TV 2.

Gjennom et tilrettelagt opplegg fra Sonans får utenlandsproffen gjennomført skolegangen via nett.

Det portugisiske språket har ikke satt store kjepper i hjulene, men han innrømmer at det ikke er veldig enkelt å lære seg.

– Jeg forstår nesten alt de sier, også snakker jeg selv en blanding av engelsk og portugisisk, sier 17-åringen.

– Det langsiktige målet mitt er å bli en del av A-troppen, men jeg har fullt fokus på U23-laget akkurat nå.