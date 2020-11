Han reddet sesongåpningen på Beitostølen

Men kuvending av kommunelege Arild Jacobsen sørget for at det fredag, lørdag og søndag blir langrenn på Beitostølen.

Det blir renn med sterke begrensninger i både antall deltakere og servicefolk - og det blir uten publikum. 90 herreløpere og 55 på kvinnesiden får stille til start, mens det er gitt klarsignal til like mange servicepersoner som kvinne-løpere, altså 55.

– Hva fikk kommunelegen til å endre syn fra nei til ja?

– På det tidspunktet jeg sa nei, var det helt andre føringer fra sentrale helsemyndigheter. I utgangspunktet var det jo snakk om 200 personer i tre såkalte kohorter. Nå er jo dette antallet kraftig redusert. Det er utarbeidet strenge og detaljerte planer som skal sikre smittevernet, forklarer Jacobsen.

– Flere forundres over at skiskytternes sesongåpning på Sjusjøen ble stoppet, mens det er greit med renn her på Beitostølen. Hva er forklaringen?

– Vi har nok ikke hatt det samme smittetrykket som den kommunen, vi har jo her lavt smittetrykk i hele Valdres. Det er en viktig faktor som kunne ha veltet dette arrangementet her, sier Jacobsen.

I Øystre Slidre er det registrert totalt seks koronapositive personer.

– Er du forberedt på at det kan blir flere enn de seks i løpet av denne uken?

– Forberedt og forberedt, vi håper jo det beste og de som skal være på Beitostølen må følge ganske så strenge regler. En slik samling av folk som det blir på Beitostølen strider jo mot at vi ikke skal reise og heller holde oss mest mulig hjemme. Men nå er det også slik at vi er i Valdres og her er det masse hyttefolk. Og hver eneste helg er det fylt opp til randen av folk utenfra, og det har jo gått veldig bra så langt, sikkert med litt flaks. For risikoen er jo der hele tiden, folk kommer fra ulike plasser. Som skiløperne som kommer til Beitostølen.

– Hva skjer hvis du får en positiv prøve blant utøverne her i helgen?

– Det er ikke sikkert det stopper rennet. Vedkommende blir satt i karantene, og så kommer spørsmålet om det har vært nærkontakt og med hvor mange.

– Hvor mange positive tester tåler kommunelegen før han stopper rennene?

– Hvis vi får fire-fem, så er det en alarm.

– Fire-fem, da er det kroken på døra for skirenn på Beitostølen?

– Ja.

– Hvordan tror du dette går?

– Jeg tror det går bra, jeg. Hvis ikke, burde vi ikke ha arrangert skirenn.