Spår ellevill julehandel: – Forventer historisk vekst

Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, Virke, tror nordmenn kommer til å bruke mer penger på julegaver i år enn i fjor, til tross for et tungt år med koronavirus.

Virkes julehandelsprognose anslår at nordmenn kommer til å handle for 57 milliarder kroner i november og 63 milliarder kroner i desember. Det er en samlet økning på 10,5 prosent fra i fjor, opplyser Virke i prognosen som er utført av Kvarud Analyse.

Prognosen viser at nordmenn kommer til å bruke i snitt 11 760 kroner på julehandelen i desember. Sammenliknet med i fjor, er dette en økning på 1100 kroner.

– Dette er et annerledes år, og julehandelen er intet unntak. Koronapandemien og stengte grenser bidrar til at vi forventer historisk vekst i årets julehandel. Samtidig er det store forskjeller på tvers av bransjer og geografi, og en del virksomheter sliter tungt nå som smitteverntiltakene er strammet inn igjen, sier direktør for Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen.

Midlertidig oppsving

Virke tror nordmenn vil bruke cirka 20 milliarder kroner mindre på reiser, opplevelser og andre tjenester i november og desember i år sammenliknet med fjoråret. De tror dette er penger som i stor grad vil bli brukt på varer.

Og med stengte grenser gjør det at cirka tre milliarder kroner som brukes på mat og drikke vil bli lagt igjen i Norge i år.

– Et varig bortfall av grensehandel gir grunnlag for mellom 10.000 og 20.000 nye arbeidsplasser i Norge. Dette er arbeidsplasser vi sårt trenger når antallet arbeidsledige har økt med over 100.000 siden februar i år.

– Vi har store forventinger til at Frp og regjeringen i statsbudsjettet gjør det som trengs for å hente verdiskapning og arbeidsplasser hjem igjen, og senker de høye særavgiftene som lokker nordmenn over grensen for å handle, sier Andersen.

Direktør i Virke tror nordmenn kommer til å bruke mer penger i år på julehandel, og det er godt nytt for norsk økonomi. Foto: Berit Roald

God julehandel er viktig for norsk økonomi

Omsetningen i november og desember utgjør en stor andel av årsomsetningen i detaljhandelen. En god julehandel er derfor viktig for norsk økonomi, mener Virke.

– Og i år kan det redde mange av virksomhetene som sliter, mener Andersen.

Virke tror at vinnerne i årets julehandel i stor grad vil være de som har gjort det bra gjennom året 2020. Det er mat og drikke, elektronikk, lavprisbutikker og netthandel.

De tror også sentrumshandelen i de største byene vil få det tøft. I stor grad dreier det seg om klær, sko og mote. Disse har i tillegg vært hardt rammet av koronakrisen.

– De som lever at det vi putter i kroppen og i hjemmene våre gjør det godt, mens de som lever at det vi putter på kroppen sliter. Klær, sko og mote har vært hardest rammet til nå, og hadde virkelig trengt tidenes julehandel, mener Andersen.

Tror på rekordhøye tall

Tidligere har TV 2 skrevet om at Posten forventer pakkemengder de tidligere ikke har sett før i julen. Pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten har tidligere uttalt til TV 2 at de ikke tørr å spå konkrete tall for Black Friday eller netthandelen før jul, men at de kommer til å se tall de aldri før har sett.

Pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten. Foto: Posten

Også Virke tror trenden med høy omsetning på «Black Friday» forsterkes i år.

– I år antas det at norske fysiske butikker og norske netthandelsbutikker vil omsette for 3,3 milliarder kroner på Black Friday.

Dette er et fall på ti prosent fra i fjor, men trekker man inn «Black Week», anslås det imidlertid til 15,5 milliarder kroner i omsetning, som er en økning på 1,5 milliarder kroner fra i fjor.

– Utviklingen til en helt tilbudsuke har skjedd over mange år. Pandemien vil antagelig forsterke denne utviklingen med at de gode tilbudene spres over hele «Black Week», og dager ellers i november. Kampanjedagene i november blir bare viktigere, og mange vil nok handle mer på nett, sier Andersen.