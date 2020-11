Førsteklassing Marija (6) er i karantene for tredje gang - Det er kjedelig!

Marija Ostojic (6) rakk knapt å begynne i første klasse før hun ble sendt hjem i karantene, på grunn av koronasmitte på Møhlenpris skole i Bergen. Siden har foreldrene to ganger til måttet hente datteren - fordi hun måtte i nye karantener.

Marija er klar på hva hun selv synes om å være hjemme:

– Det er kjedelig og ikke gøy!

Foreldre i spagat

– Man er i møter, og så plutselig plinger det. Igjen!

Marija sin mamma, Andreja Ostojic, slår ut med armene. Byutvikleren må sjonglere datterens hjemmeundervisning og sine egne 30 møter denne uken.

– Det blir multitasking. Jeg vet ikke hvordan dette skal gå i lengden, sier tobarnsmoren.

MULTITASKER: Andreja Ostojic har hjemmekontor for å følge opp barnas hjemmeskole. Foto: Siren Henschien / TV 2

– Lærerne er utslitt

TV 2s kartlegging viser at det er koronasmitte på minst 150 barne- og ungdomsskoler. Tusenvis av elever er i karantene med hjemmeskole. Skolene har mye ekstraarbeid med å organisere skolehverdagen og karantener - og skaffe nok vikarer.

Nå slår Utdanningsforbundet alarm over situasjonen til landets lærere.

– Nå er arbeidssituasjonen meget presset. Jeg vil gå så langt som å si at mange lærere er overarbeidet. De er slitne, bekymret og opplever situasjonen som svært alvorlig, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Lærerne må undervise i klasserommet og i tillegg gi digital undervisning til elever i karantene.

BEKYMRET: Steffen Handal får meldinger om utslitte lærere. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Handal forteller at sykefraværet ved norske skoler har økt med 75 prosent, og at nesten ni av ti skoleledere forteller at koronasituasjonen og smittevernreglene har påført lærerne ekstraarbeid.

– Mange lærere treffer opp mot 100 og 200 elever på få dager. Det er klart det gir grunn til engstelse, sier han.

– De er ikke bare redde for smitten selv, men at de skal ta med seg smitte fra elever videre ut i samfunnet.

Ber om lærerstudenter

I dag finnes det ingen nasjonal oversikt over smittesituasjonen i skole-Norge. Det overrasker Handal.

– Det er veldig merkelig. Det ville vært viktig for oss, og kunne vært med å trygge situasjonen, sier han.

Handal mener tilbudet må tilpasses etter smittesituasjonen.

– Vi må gi skoleledere mye større myndighet til å bestemme, og mer ressurser. Mange lærere får ikke betalt for den ekstrainnsatsen de legger inn, sier Handal.

– I tillegg til dette må vi nok tenkte kreativt rundt det å skaffe nok folk, som å ta i bruk lærerstudenter, sier Handal.

75 prosent av skolene forteller til Utdanningsforbundet at de ikke har penger til å betale lærerne sine for ekstraarbeidet rundt koronasituasjonen.

Kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby (V), hadde ikke anledning til å stille til intervju tirsdag, men har tidligere uttalt at kommuner ikke skal bremse på vikarbruken i skolen.

Føler med foreldrene

Rektor ved Møhlenpris skole, Kjartan Navarsete, har vondt av elevene han må sende hjem, og foreldrene som må drifte hjemmeskole - for tredje gang siden skolestart.

– For elever som nettopp har vært i karantene, og som knapt har vært på skolen før de måtte ut igjen... Det er krevende. Også for foreldrene, sier han.

Men det er også rektorer som tar til ordet for å stenge skolene.

Rektor ved Ny Krohnborg skole, Kim Sander, foreslår nedstenging fremfor stadig nye karantener etter hvert som smitten brer seg.

Det forslaget fnyser mammaen til Marija av, som har engasjert seg i foreldrearbeidsutvalget.

– Det er absolutt ikke ønskelig fra foreldrene sin side. Hvordan skal vi da klare å gjøre vår jobb, spør Andreja Ostojic.