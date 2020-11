Löfven ber svenskene skjerpe seg

61 personer har mistet livet med korona i Sverige det siste døgnet. Statsminister Stefan Löfven sier at svenskene nå må endre sin atferd.

Smitten har for alvor økt i Sverige de siste ukene. Bare det siste døgnet er det registrert 61 nye dødsfall. Dermed har i alt 6.225 personer dødd etter å ha fått covid-19 i Sverige. I alt har 192.439 personer blitt bekreftet smittet av viruset.

Mandag strammet regjeringen ytterligere inn. All alkoholsalg stoppes etter klokken 22, og det er forbudt å være mer enn åtte personer samlet.

– Det kreves nå en virkelig atferdsendring, sier Löfven.

Samtidig opplyser statsministeren at Sverige nå har inngått en kontrakt med de tre ulike vaksineprodusenter, og at dette holder til å vaksinere hele Sveriges befolkning.

– Men det er langt igjen. Ingen vaksiner er godkjent foreløpig. Selv om vaksinen fins om kort tid, Men betyr ikke det at vi kan senke skuldrene. Det vil være en stor feil. Alle svensker må nå ta ansvar for å stoppe smittespredningen, sier statsministeren.

Sosialminister Lena Hallengren deltok også på pressekonferansen. Hun understrekte at det er et lys i enden av tunellen, men at det akkurat nå er mørkt.

– Det går ikke an å sette en sluttdato på pandemien, sier Hallengren.