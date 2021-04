iSalget av elbiler fortsetter å øke kraftig i Norge, og for tiden er over seks av ti nye personbiler som blir registrert her i landet rene elbiler.

Så mye som to av ti er ladbare hybrider, og når fullhybridene plusses på, er fossile biler – med kun diesel- eller bensinmotor – praktisk talt utradert fra markedet.

En av grunnene til at hybrider selger så godt, er nok at en del bilkunder fortsatt er skeptisk til å ta steget ut og kjøpe helelektrisk bil.

Ofte er dette bilister som kjører mye lange turer, og som opplever at få av dagens elbiler har rekkevidde som strekker til, med mindre prisen er svært høy. Da blir hybriden naturlig å ty til.

Nå kan dette komme til å forandre seg radikalt. Franske EP Tender har utviklet en løsning som er spennende. Den første utviklings- og testfasen er gjennomført, og etter planen skal produksjon og typegodkjenning starte i år.

1.000 km med Renault Zoe

EP Tender er en rekkeviddeforlenger i ordets virkelige betydning. Det handler om en liten tilhenger med 60 kWt batteri som man kobler til elbilen i sentralt plasserte «tilhenger-parker» langs hovedveiene.

Den gir et skikkelig tilskudd til rekkevidden. I oktober i fjor kjørte en Renault Zoe 1.000 kilometer på 9 timer og 41 minutter, og tiden man brukte til å tilføre ekstra energi var de to minuttene det tar å koble til en EP Tender.

Slik ser tilhengeren ut når man åpner dekselet. Foto: EP Tender

Opptil 350 motorvei-kilometer

– Dette gjør elbilen til et reelt langdistansealternativ for alle, også rimelige elbiler med moderat batterikapasitet, fastslår Jean-Baptiste Segard, administrerende direktør i EP Tender overfor Broom.

Han tok kontakt etter å ha lest reportasjen om jobbreisen vår til Jæren med Peugeot e-2008 for en tid tilbake.

– Tenderen er en smart rullende energibank for elbiler med automatisert tilkobling som tar mindre enn to minutter å koble til. Da får man tilført en ekstra rekkevidde på opp mot 350 kilometer på motorvei. I ditt tilfelle med e-2008 ville dette betydd to stopp, hvert på to minutter, for tilføring av den rekkevidden du behøvde, sier Segard.

Han mener et av de viktigste argumentene for EP Tender er at den gir langdistansekapasitet også til de mindre og rimeligere elbilene.

– Dette vil gjøre elbilen til et reelt alternativ også for dem som i dag holder igjen fordi bilene de har råd til ikke har rekkevidde nok – mens de bilene som oppfyller dette kravet blir for dyre.

Alle vil jo ha større batterier med minst 500 kilometer praktisk utnyttbar rekkevidde, lading på 5 minutter og en bil som koster toppen 300.000 kroner. Det blir litt det samme som på Henry Fords tid, da alle ønsket seg raskere hester, sier han videre.

Løsningen kan med fordel også brukes for varebiler. Foto: EP Tender

Stasjoner hver 50-100 km

– Hva er planen for distribusjon?

– Dette blir en abonnementsløsning med to prisnivåer. Kunder som bruker systemet ofte, får en månedspris på 20 euro, mens de som bare en sjelden gang benytter EP Tender betaler 40 euro pr. år. Dagsleie for de to kategoriene er henholdsvis 10 euro og 15 euro. Strømmen som trekkes fra tenderen koster 0,50 euro eller 0,75 euro pr. kilowattime. Skifte av tender er et tillegg på 5 euro, forteller Jean-Baptiste Segard.

Han legger til at planen er å etablere utleiepunkter med 50 – 100 kilometer mellomrom langs viktige veier, avhengig av befolkningsgrunnlag.

Dialog med PSA og Renault

– En flate på 200 kvadratmeter er nok til ca. 50 tilhengere, og kan for eksempel ligge i tilknytning til en servicestasjon, rasteplass eller lignende, legger han til.

EP Tender-konseptet trenger aktiv medvirkning fra bilprodusentene før det kan realiseres. For tilkoblingen kreves for eksempel et spesielt tilhengerfeste og en del tilpasninger i bilen. Som tilleggsutstyr når bilen bestilles vil dette koste 600 euro, eller litt over 6.000 kroner med dagens kurs. Tilhengerfestet kan også kjøpes senere som tilleggsutstyr for ettermontering, forteller Segard.

– Hvordan er responsen fra bilindustrien?

– Vi er foreløpig i dialog med PSA og Renault, men ingen av dem har tatt noen beslutning ennå.

Både penger og vekt spart

– Nøkkelen er her å bevise brukeraksept gjennom mer omfattende felttesting. Vi må rett og slett vise at rimelige volummodeller på denne måten kan tilby minst samme – eller bedre – komfort på lange turer enn premium elbiler.

– Vi ønsker først og fremst å samarbeide med alle produsenter av elbiler i A-, B- og C-segmentet. Med denne typen tilgang på ekstra energi underveis, vil mange kunder også kunne velge en ny elbil med mindre batterikapasitet enn de ellers ville valgt. Dette betyr både penger og vekt spart. Vi ville også trenge færre batterier som utnyttes mye bedre, understreker Jean-Baptiste Segard.

Europa først

EP Tender har dessuten flere bruksområder enn som ekstra rekkevidde for elbiler. Tilhengeren kan også tenkes brukt til mobil lading, nullutslippsgenerator, hjemmelagring og robotisert lading.

– Hva er planen videre?

– Start på produksjon og typegodkjenning kommer, og i 2022 skal det gjennomføres pilotprosjekter og mer omfattende felttesting, foruten EU-typegodkjenning. Vi ser for oss selgertrening og etablering av de første utleiepunktene i 2023.

– Målet er at vi i 2024 skal vokse i Europa, og nå 95 utleiepunkter og 6.700 kunder. Vi ser også for oss å utvikle en større modell på 150 – 200 kWt for store varebiler og US pickup-modeller, slutter Jean-Baptiste Segard.

