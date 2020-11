Dramatisk før avreise for landslaget – reiser med én keeper

Komplikasjoner rundt Per Kristian Bråtveits koronatest gjør at Norge blir nødt til å reise til Østerrike med én keeper.

Per Kristian Bråtveit er nødt til å bli igjen i Norge, mens resten av nødlandslaget reier til Østerrike. Dermed er Anders Kristiansen eneste keeper i troppen, rogalendingen spiller til daglig i belgiske Union Saint-Gilloise.

Likevel håper fungerende landslagssjef Leif Gunnar Smerud at sisteskansen kommer seg til Wien i løpet av morgendagen.

– Resultatet er at vi sender 17 og ikke 18 i flyet. Det handler litt om testen hans var såkalt inkonklusiv, altså usikker. Han er ikke smittebærende, det er bekreftet, og vi har fått bekreftet at det ikke er noen fare. Han må likevel bli testet på nytt, derfor holdt vi igjen flyet litt.

Per Kristian Bråtveit skal ikke kunne være smittebærende, ettersom han hadde koronaviruset i slutten av oktober.

– Vi har ikke fått testet det ennå, men forhåpentligvis kan han komme ned i morgen, sier Smerud.

Ellers er alle de resterende 17 landslagsspillerne på vei om bord på flyet som skal frakte dem til Østerrikes hovedstad.

Onsdag venter den siste kampen i Nations League-gruppespillet.

Dette er troppen: Keepere: Anders Kristiansen (Union Saint-Gilloise). Per Kristian Bråtveit (Djurgården) er ikke med på flyet til Wien. Forsvar: Andreas Hanche-Olsen (Gent), Ruben Gabrielsen (Toulouse), Daniel Granli (Aalborg), Andreas Vindheim (Sparta Praha), Julian Ryerson (Union Berlin), Jørgen Skjelvik (Odense), Midtbane: Tobias Børkeeiet (Brøndby), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Fredrik Ulvestad (Djurgården), Kristian Thorstvedt (Genk), Mats Møller Dæhli (Genk), Sondre Tronstad (Vitesse), Håkon Evjen (AZ), Ghayas Zahid (Apoel) Angrep: Jørgen Strand Larsen (Groningen) og Veton Berisha (Viking)

– Vi har hatt et spillermøte og samtaler med de 17 spillerne, som har testet negativt. Vi skulle gjerne hatt med oss Per Kristian, men det er ikke overraskende at vi får noen skjær i sjøen under disse omstendighetene, sier Smerud.

I kveld lander landslaget i Østerrike, og skal etter planen gjennom en pressekonferanse, samt en trening på nasjonalarenaen til Østerrike.

– Jeg har ikke tatt ut laget ennå, men vi holder på med det.