Har du også lagt merke til det – at biler som en gang var så vanlig at man knapt la merke til dem, plutselig er borte?

Noen ganger får man bare et slags flashback og tenker: Hvor pokker ble det av alle sammen – og hvordan kunne de bare forsvinne så brått?

Et veldig godt eksempel er VW Transporter / Caravelle T3. Vi fikk akkurat den følelsen da vi forleden dag kom over denne bilen på finn.no

Plutselig gikk det opp for oss at det må være både år og dag siden disse var et helt dagligdags syn på veiene. Det er lenge siden sist vi så en i alle fall … Nå fylte bilen oss med en spesiell nostalgisk følelse. Akkurat den man innimellom får. Og som også minner en om at man begynner å bli godt voksen.

Uansett: VW Transporter T3 tok over arven etter de legendariske T1 og T2 som i stor grad baserte seg på VW Boble. Da T3 kom i 1979 var Bobla borte og denne utgaven sto på egne bein. Men motoren var fortsatt å finne bak.

Det er sjelden man ser en VW T3 som er i så fin stand nå i disse dager. Faksimile fra finn.no

Solgte godt

Disse bilene hadde et langt liv. De ble produsert i hele 11 år, fram til 1990. Dessuten solgte de godt alle årene. Dermed var det ikke rart det var mange av dem. De fleste arbeidsbiler og varebiler som levde tøffe liv med lange dager og tunge tak.

Men dette var også i minibussenes gullalder, med lave avgifter og tilgang til kollektivfeltet. En annen særegenhet var de såkalte kombi-bilene. En viss prosent av bilens totallengde skulle være varerom, for å slippe fulle avgifter. Men man kunne ha bakseter om det var plass til det. Det var det i store biler som VW Caravelle, Toyota Hiace og Chrysler Voyager – for å spe på med et par andre eksempler i tillegg.

VW-en kunne leveres i mange utstyrsgrader. Man kunne meske seg i alt fra farget glass, sentrallås, velur-interiør og til og med en sprek innsprøytingsmotor på hele 112 hestekrefter kom etter hvert. Vannavkjølt og ekstremt var på frostvæsken.

At sistnevnte motor tæret topplokkene omtrent i samme tempo som en sulten familie fortærer taco en fredag kveld, er en annen sak …

Svært påkostet

Bilen på disse bildene er til salgs og ser svært påkostet og fin ut.

"Bilen har vært demontert, tatt det som vi fant av rust, lakkert opp hos proff lakkverksted. Her snakker vi dører av, vinduer ut, understell demontert, sandblåst.

Dette er en av få med stort soltak, el.speil, servo originalt, det er skiftet alt av foringer i understell, ny servo-tannstang, nye felger, nye fjærer, støtdempere, ny bensintank, nye vinduspakninger og lister, støtfangere, frontrute og bakrute, pakninger. Nytt teppe innvendig foran, bilen har gått med setetrekk fra ny frem til nå, bilen er bygget om til automat.

Det er lagt utallige timer og penger i denne sjeldne bilen", Står det å lese i annonsen. En titt på de 80 bildene røper at selgeren neppe farer med løst prat. Den ser sjeldent hel og pen ut.

Denne veteranbilen har plass til hele familien om bord, med sine åtte sitteplasser. Faksimile fra finn.no

Se hele annonsen og alle bildene her:

Det speiler også prisen. 260.000 kroner er det selgeren fra Sandnes ber om for denne 1987-modellen. Telleverket står på ubeskjedne 385.000 kilometer. Men med det som er gjort med denne bilen, er det neppe noen fare.

Investering

Prisen kan kanskje synes stiv. Men om man har fulgt med på prisutviklingen på de eldre VW Transportene de siste årene, fremstår denne som rimelig. De mest attraktive utgavene her selges ikke for under millionen om de er i skikkelig fin stand.

Denne noe nyere er definitivt en folkebil-klassiker. Tar man godt var på den er det slett ikke sikkert at dette er noen dårlig investering heller.

Dessuten er dette en romslig, velkjørende og fullt ut brukende veteranbil som tåler dagens trafikk-hastigheter uten å være noen sinke ...

Vi tipper at det er flere enn oss her i Broom som kjenner på et ørlite ha-begjær – og flashback, akkurat nå.

