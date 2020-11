Ber om lovens lengste straff etter drapet på Sigbjørn

Aktor ber om henholdsvis 21 og 16 års forvaring for de to mennene som er tiltalt for drapet på Sigbjørn Sveli i desember i fjor.

I sin prosedyre under rettssaken i Jæren tingrett tirsdag ba aktor Arvid Malde om 21 års forvaring med en minstetid på 10 år for den tiltalte 24-åringen.

For den tiltalte 23-åringen la Malde ned påstand om 16 års forvaring med en minstetid på 10 år.

– At 24-åringen skal ha lovens strengeste straff er helt utvilsomt. Dette er blant de groveste drapene i Norge gjennom tidende, sier Malde til NRK.

De to er tiltalt for å ha drept Sigbjørn Sveli (44), som ble funnet død på Regestranden like ved Stavanger lufthavn 9. desember i fjor.

Ingen av de to mennene erkjenner straffskyld.

Tilfeldigheter

Søndag 8. desember i fjor befant Sigbjørn Sveli fra Bryne seg på Varhaug i Rogaland.

Han samlet flasker i nærheten av togstasjonen. En aktivitet han ofte holdt på med.

Tilfeldigvis traff han på to 23 år gamle menn. Den ene er fra Klepp, den andre fra Sandnes.

De to hadde gått av på feil togstasjon. De skulle videre sørover til Vigrestad og trengte transport.

På feil sted til feil tid

Sveli ble enig med de to om at han skulle få 200 kroner for å kjøre dem det siste stykket.

44-åringen var rett og slett på feil sted til feil tid.

Ved 00.30-tiden, ved Vigrestad togstasjon, havnet situasjonen fullstendig ut av kontroll.

Sveli ble slått gjentatte ganger i hodet, før han ble plassert i bagasjerommet på bilen.

Her blir Svelis bil hevet opp fra sjøen i Ølberg havn. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Regestranden

I flere timer holdt de ham fanget i bilen, og gjennom natten ble han ved flere anledninger utsatt for grov vold.

Tidlig om morgenen kjørte de bilen inn ved Regestranden i Sola kommune, omtrent fire mil nord for Vigrestad.

Her helte de bensin på offeret og tente på. Sigbjørn Sveli, som allerede var alvorlig skadet, døde av brannskadene.

Etterpå dumpet de to mennene Svelis bil i sjøen på Ølberg havn.