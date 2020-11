BMW bygget på mange måter ryktet sitt på bil med bakhjulsdrift. Gjerne kombinert med kraftige motorer.

Derfor burde vi kanskje ikke bli overrasket når de nå lanserer sin første el-SUV – og den kun leveres med bakhjulsdrift.

Det gjør den, nemlig. iX3 kommer ikke med BMWs velkjente xDrive firehjulsdrift.

Akkurat det kommer til å bli en utfordring i Norge. For norske bilkjøpere elsker firehjulsdrift.

I Tyskland, derimot, uttalte BMW-kundene at firehjulsdrift ikke var så viktig. De var mer opptatt av god plass, design og gode kjøreegenskaper. Hmmm ...

Og dette med 4x4 er ikke det eneste som gjør at vi kan være litt grinete på tyske BMW-kunder ...

(NB: Video-test av bilen øverst i denne artikkelen - bildeserie i bunnen av artikkelen)

Frunk? Nei, takk!

De ble nemlig spurt om tilhengervekt og frunk, også. Frunk, i tilfelle du lurer, er altså et lite bagasjerom foran. Praktisk til oppbevaring av blant annet ladeledninger.

Svaret fra Herr und Frau Schmidt var at det heller ikke var så viktig. De mente bagasjerommet bak holdt – og at det ikke var så nøye med tilhengerkapasiteten.

Siden BMW lytter til kundene sine, endte de opp med å godkjenne iX3 til å trekke opptil 750 kilo. Mange av konkurrentene til iX3 kan trekke dobbelt så mye.

Og frunk kan du altså se langt etter ...

Slik ser det ut under panseret. Merkelig nok er det ikke gjort plass til et lite oppbevaringsrom her.

Rynker på nesa

Ja, da var tre punkter som garantert vil få noen til å rynke på nesa, unnagjort. Men ikke slutt å lese. Det er nemlig noen gode grunner til å velge denne bilen, likevel.

Faktisk såpass mange av vi tror dette kan bli en populær bil i 2021, når den kommer til Norge.

Planen er at de første kundebilene leveres ut rundt mars/april. Men allerede her og nå kan du få vite hvordan den oppleves på norske veier. Bli med på test!

Hva er nytt?

Egentlig fint lite, om du ser på utsiden, interiøret – og plattformen. Alt dette er nemlig hentet fra BMW X3. Rent visuelt har bare iX3 en litt annen frontfanger – og noen blå detaljer spredt rundt omkring på bilen, for eksempel i grillen, langs kanalene og på diffusoren.

Det er noen detaljer her og der, som avslører at dette ikke er en vanlig X3. De svarte felgene på testbilen ser forøvrig bedre ut enn de aerodynamiske felgene som leveres med bilen i utgangspunktet ...

Slik er det innvendig også. Det meste er prikk likt det vi har blitt vant med i X3 – men unntak av små detaljer i blått: Blå startknapp, blå stemningsbelysning og en blå stripe på girspaken.

Men drivlinjen er altså noe helt annet. Her er det en el-motor som yter 286 hk / 400 Nm. 0-100 km/t tar 6,8 sekunder.

Med hjemmelader på 11 kW, kan den lades fra 0 til 100 prosent på ca 7,5 timer. Med hurtiglader, kan den ta imot opptil 150 kW. Det gir rundt 100 km rekkevidde på 10 minutter lading.

Bagasjerommet er noe mindre. 510 liter – i stedet for 550 i en X3 med bensin/dieselmotor. Men det er likevel ganske romslig. Ryggen på baksetene er tredelte – og vinkelen på ryggen kan justeres.

Denne knappen lar deg lene deg mer bakover, også i baksetene.

Med seteryggen slått ned, øker volumet til 1.560 liter.

Frunk er det altså ikke. Dermed "mister" du et praktisk oppbevaringsrom for ladeledninger.

I baksetet er det lyst og romslig – med god plass til både hode og lange bein. Men selv om dette er elbil, er fortsatt "tunnelen" i midten på plass. Så den som sitter i det midterste i baksetet, har ikke vunnet loddtrekningen.

iX3 kan leveres med 20" spesialdesignede felger, som gir lavere luftmotstand. Testbilen har imidlertid ikke disse felgene til vinterdekkene.

Leveringene er ventet å starte i mars/april 2021.

Hva er styrker og svakheter her?

Det justerbare understellet er standard. Den beste kjøreegenskapen til iX3 er komfort. Den føles stor og tung – på en positiv måte: Du sitter høyt, bil ligger stødig på veien, går stille og kjennes trygg. I en familiebil og SUV som dette, føles det helt riktig.

Lavt støynivå er viktig. BMW tilbyr ekstra lyddemping på toppmodellen.

Med 286 hk og bakhjulsdrift, skulle du kanskje tro at den er litt leken. Da tar du feil. Skal du ut i en sladd med iX3, må du virkelig jobbe for det. Vi slo av alt av elektroniske hjelpemiddel (ikke bare halvveis, som du gjør med å trykke én gang på antispinn-knappen), for å sjekke.

Merk den blå startkappen. Forøvrig har BMW et av markedets aller beste infotainmentsystemer – selv om skjermen ikke er den største.

Egentlig er det bare å se bort ifra de sporty egenskapene du kanskje forventer av en BMW. Vekten blir for mye på iX3. Knappe 2,2 tonn veier den. Det er faktisk 500 kilo mer å dra gjennom svingene enn X3 2.0i!

Det mest sporty med å kjøre i Sport-modus, er lyden. Det kommer nemlig en "motorlyd" – som egentlig minner mest om lyden fra togene til Vy. Og, utrolig nok, er ikke det siste ment som kritikk. Det er en ganske kul lyd. Blir du lei, kan du bare slå den av.

Ellers virker det som om bilen har godt grep. Vi har jo ikke fått kjørt den på snø. Men mye vekt på bakakslingen, gjør at vi ikke ville vært spesielt bekymret for å bli sittende fast med denne. De aller fleste vil nok klare seg seg veldig godt med bakhjulsdrift.

Når det kommer til forbruk, imponerer den virkelig. BMW har hatt stort fokus på dette – og utstyrte bilen med et "lite" batteri på 80 kWt. Likevel er rekkevidden oppgitt til 440-460 kilometer, avhengig av utstyr og felger. Det er betydelig mer enn både Audi 55 e-tron og Mercedes-Benz EQC.

70 kilometer, og nesten 70 km/t i snittfart, ga oss et forbruk på 16,8 kWt / 100 km. Det er rett og slett imponerende!

Nå hadde ikke vi bilen mer enn én dag. Men på en våt novemberdag med rundt 7 plussgrader, var forbruket 16,8 kWt per 100 kilometer etter 70 kilometer. Da kjørte vi riktignok ikke på motorvei, og snittfarten var 68,2 km/t. Likevel, dette er imponerende lavt forbruk!

Etter det satte vi den i Sport – og brukte høyrefoten mer aktivt. Etter 100 kilometer var forbruket da nøyaktig som oppgitt av BMW: 18,6 kWt/100 km.

Med andre ord: Her er det helt klart mulig å nå både oppgitt rekkevidde, og mer enn det.

Når det gjelder hengervekt, er det ikke så mye å skryte av. Kun 750 kilo. Flere av konkurrentene byr på nesten dobbelt så høy kapasitet. For noen blir sånt utslagsgivende.

Dette er BMW slik vi kjenner det. Og akkurat det påkostede interiøret og mye smart og avansert teknikk, er nok viktige årsaker til at mange vil velge iX3.

Hva koster den?

Startprisen er altså 571.000 kroner. Men den bilen vi tror nordmenn flest vil kjøpe er toppmodellen: Fully Charged.

Her er hengerfeste inkludert – i tillegg til blant annet elektriske sportsseter, markedets beste head up display, alt av kjøreassistanser og gesture control, som lar deg styre forskjellige funksjoner ved å gestikulere. Et artig lite partytricks!

For denne utgaven betaler du akkurat nå i forbindelse med en kampanjeperiode, 609.000 kroner. Det er utvilsomt en god pris på denne bilen.

Blå detaljer forteller omverden at du kjører en elektrisk iX3.

Hvem er konkurrentene?

De mest nærliggende er naturligvis tidligere nevnte e-tron og EQC. De har dårligere rekkevidde og koster mer – men byr på kraftigere motorer og ikke minst firehjulsdrift.

Jaguar I-Pace er også en bil som er verdt å nevne her. Særlig siden det nå er kommet en kampanjemodell av denne, også: I-Pace EV320. Den har litt mer muskler enn iX3 (320 hk), firehjulsdrift, rekkevidde på 470 kilometer – og startpris på 599.000 kroner. Skal du ha den best utstyrte modellen av I-Pace, må du imidlertid ut med 699.000 kroner.

Vil naboen bli imponert?

iX3 blir ganske anonym i gatebildet. Særlig med hvit lakk. Den framhever på de negative designelementene i fronten. De bittesmå luftinntakene i frontfangeren, gjør at fronten blir litt "massiv".

De aller fleste vil nok bare tro at det er en vanlig X3.

Hva i alle dager er denne knappen til?

Det er god bakseteplass – men den som sitter i midten får ikke flatt gulv, slik vi er vant med på en del andre elbiler.

Broom mener:

Ved første øyekast kan du finne på å avskrive iX3, på grunn av manglende firehjulsdrift, lav hengervekt – og at den ikke er særlig rask.

Men hvis du gir den en sjanse, tror vi du kan bli overbevist, likevel.



Rekkevidden er solid, mange er veldig glad i X3-konseptet med tanke på størrelse, plass og design – og du får høy opplevd kvalitet.



Dessuten har BMW spandert på den mye av det mest avanserte utstyret de har å by på til en gunstig pris, akkurat nå.

Det kan nok bli en del av disse på norske veier framover.

Visste du at:

– Dagens utgave av BMW X3 er den tredje i rekken. Første generasjon kom i 2003

– BMW fastholder av deres SUVer egentlig er SAVer – Sports Activity Vehicles.

– Den raskeste X3-en så langt, er M Competition-utgaven. Den klarer 0-100 km/t på 4,1 sekunder.

BMW iX3 Motor: Elektrisk Effekt: 286 /400 Nm 0-100 km/t: 6,8 sek. Toppfart: 180 km/t Forbruk: 18,6 kWt/100 km Bagasjerom: 510 / 1.560 liter Vekt: 2.185 kg Hengervekt: 750 kg Lengde x bredde x høyde: 473 x 1891 x 166 cm Pris: Fra 571.000 kroner Pris kampanjemodell: Fully Charged: 609.000 kroner

Video: Se mer av BMW iX3 her:

